Typhon Yagi: Le Vietnam demande à la Chine et aux Philippines d’assister les citoyens et navires vietnamiens

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo: VNA

Dans l'après-midi du 5 septembre, lors de la conférence de presse régulière du ministère des Affaires étrangères, sa porte-parole Pham Thu Hang a répondu aux questions de correspondants concernant la coordination dans la protection des citoyens et des navires vietnamiens dans le contexte où le typhon Yagi est sur le point de toucher terre.



Elle a annoncé que le 5 septembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh avait signé un télégramme ordonnant aux ministères, aux autres organismes et aux localités de se concentrer sur la réponse d'urgence au typhon Yagi, en mettant en œuvre des mesures drastiques, rapides et efficaces, dans un esprit de prévention et de réponse proactive au plus haut niveau.



Immédiatement après avoir reçu l'information, le ministère des Affaires étrangères a demandé aux représentations du Vietnam en Chine et aux Philippines de contacter de manière proactive les autorités locales pour créer les conditions permettant aux navires vietnamiens de se mettre à l'abri, de recevoir des aides au sauvetage des personnes et à la réparation de navires en cas de besoin, a-t-elle souligné.



Le ministère des Affaires étrangères du Vietnam a également envoyé des notes diplomatiques à l'ambassade de Chine et à l'ambassade des Philippines à Hanoï pour leur demander de se coordonner avec les organes compétents de leurs pays pour soutenir les navires vietnamiens en cas de besoin, a-t-elle ajouté, indiquant que son ministère avait déployé du personnel pour soutenir et contacter 24h/24 les agences nationales et étrangères au service de la réponse au typhon Yagi.



Lors de la conférence de presse, Pham Thu Hang a également répondu aux questions de journalistes sur la protection des citoyens (le cas échéant) pour les Vietnamiens parmi les 666 migrants bloqués à un aéroport brésilien depuis plusieurs semaines, ainsi que sur le point de vue du Vietnam sur les migrations internationales sûres et ses recommandations aux citoyens pour migrer en toute sécurité.



Selon les informations de l'ambassade du Vietnam au Brésil, parmi les migrants à l'aéroport international de Sao Paulo-Guarulhos (Brésil), il y a certains citoyens vietnamiens. Selon les directives du ministère des Affaires étrangères, l'ambassade du Vietnam au Brésil travaille en étroite coordination avec les autorités locales pour surveiller de près la situation et prendre des mesures pour protéger les citoyens vietnamiens en cas de besoin, a-t-elle indiqué.



La porte-parole du ministère des Affaires étrangères a souligné que la politique constante du Vietnam était de promouvoir des migrations légales et sûres, de prévenir et combattre les migrations illégales, la traite des êtres humains, de protéger les droits et intérêts légitimes des migrants.



Ces derniers temps, les organes compétents ont encouragé la communication sur les voies de migration légales et sûres et ont averti les citoyens des risques et des dangers de la migration par des voies non officielles. Les citoyens doivent également se renseigner attentivement sur les réglementations et politiques juridiques des pays de destination et de transit lorsqu'ils migrent et se conformer aux lois vietnamiennes et étrangères.



Pham Thu Hang a en outre affirmé que le Vietnam promouvait la réalisation du plan de mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, lequel avait été publié conjointement avec la décision 402/QĐ-TTg du 20 mars 2020 du Premier ministre, parallèlement à une coopération étroite avec les pays concernés, afin de créer et maintenir un environnement migratoire transparent et sûr pour les droits et intérêts légitimes des migrants.-VNA/VI