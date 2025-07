Typhon Wipha : vigilance face aux crues et glissements de terrain

Le directeur adjoint du Centre national de prévision hydrométéorologique, Hoang Van Dai, a déclaré que que le typhon Wipha devrait poursuivre son déplacement vers le sud-ouest dans l’après-midi du 22 juillet, tout en s’affaiblissant progressivement jusqu’à devenir une dépression tropicale, puis une zone de basse pression.

Cependant, il a précisé que la circulation résiduelle du typhon continuerait d'entraîner de fortes pluies dans les provinces de Nghê An et Thanh Hoa, avec des cumuls moyens compris entre 50 et 100 mm. Les régions situées au sud de Son La et de Phu Tho devraient, quant à elles, enregistrer entre 30 et 70 mm de précipitations.

Compte tenu de ces prévisions, le risque de crues éclairs, de glissements de terrain et d’inondations localisées reste élevé, notamment dans l’ouest de Thanh Hoa et de Nghê An, durant l’après-midi et la nuit du 22 juillet, a précisé Hoang Van Dai.

Par ailleurs, selon cet expert, les fortes pluies observées à Nghê An et Thanh Hoa provoquent une montée rapide des crues dans les rivières et ruisseaux. Il recommande à la population de limiter ses déplacements, en particulier le long des berges et des ponceaux, où le niveau de l’eau pourrait augmenter rapidement, rendant toute intervention difficile.

Dans l’après-midi du 22 juillet, selon le Département de l’Agriculture et de l’Environnement de la province de Quang Tri, le typhon Wipha a causé d’importants dégâts aux habitations, aux infrastructures et aux activités agricoles locales. Aucun décès n’a toutefois été recensé.

Photo: VNA

À midi, une maison s’est totalement effondrée dans le village de Hô (commune de Huong Phung), tandis que 23 maisons ont été partiellement détruites dans la commune de La Lay. Environ 100 m² de rizières fraîchement semées et 100 m² d’étang à poissons d’eau douce ont été emportés dans le village de Cat. Un remblai de 50 m protégeant une route à Thuong Trach a également été érodé. Par ailleurs, les villages de Tria et de Cat (commune de Huong Phung) sont actuellement privés d’électricité.

Les autorités locales remédient en urgence aux conséquences du typhon et aident la population à stabiliser sa vie après cette catastrophe naturelle.

Le 22 juillet à midi, Uông Viêt Dung, directeur de l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV), a annoncé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) que les aéroports internationaux de Cat Bi (Hai Phong) et de Vân Dôn (Quang Ninh) avaient rouvert.

Selon lui, ces deux aéroports réunissent désormais les conditions nécessaires pour accueillir les avions. Toutefois, l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam exige que les règles strictes relatives aux opérations aériennes en cas de météo défavorable soient rigoureusement appliquées afin de garantir une sécurité absolue.

La veille, le 21 juillet, face au typhon Wipha, la CAAV avait temporairement suspendu les vols dans plusieurs aéroports dans les zones à risque. Les aéroports internationaux de Vân Dôn et de Cat Bi avaient ainsi été fermés du 21 juillet à 23h jusqu’au 22 juillet à 12h.

La CAAV a également demandé aux aéroports de Nôi Bài et de Tho Xuân de suivre de près les bulletins météorologiques et d’ajuster leurs opérations en conséquence. Les compagnies aériennes sont tenues d’informer leurs passagers de tout changement d’horaire.

À 17h, le 21 juillet, un total de 129 vols avaient dû modifier leur itinéraire les 18, 19 et 20 juillet afin d’éviter le typhon. Ce même jour, l’aéroport international de Vân Dôn a annulé 3 vols, tandis que celui de Cat Bi en a annulé 33.– VNA/VI