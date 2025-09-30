Typhon Bualoi : 19 morts et de lourds dégâts au Vietnam

Thanh Hoa après le passage du typhon. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la dépêche officielle n°178/CD-TTg demandant aux ministères, secteurs et localités de soutenir d’urgence la population pour surmonter les conséquences du typhon Bualoi et des inondations.



Selon un rapport provisoire du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement (données des localités jusqu’à 23h00 le 29 septembre 2025), le typhon Bualoi et les pluies diluviennes ont fait 19 morts, 13 disparus, 8 personnes toujours sans contact, 88 blessés ; plus de 105.000 maisons endommagées (dont 78.842 à Ha Tinh et 19.977 à Nghe An), 3.371 maisons inondées, 2.742 foyers isolés ; plus de 9.400 ha de rizières et cultures maraîchères ainsi que 1.700 ha d’aquaculture détruits ; de nombreuses infrastructures de transport, d’irrigation, digues et établissements de production gravement endommagés.



Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le secrétaire général du Parti, To Lam, et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont adressé leurs condoléances les plus profondes aux familles des victimes et exprimé leur solidarité avec la population des zones sinistrées.

Inondation à Nghe An. Photo: VNA



Le Premier ministre a demandé aux présidents des Comités populaires de niveau provincial de mobiliser les forces et moyens nécessaires pour accéder rapidement aux zones encore isolées, aider la population à réparer les maisons endommagées, fournir des abris temporaires, des vivres, de l’eau potable et des biens essentiels, en veillant à ce qu’aucun habitant ne soit laissé sans nourriture, sans vêtements, sans eau ni abri.



Les infrastructures éducatives et médicales doivent être restaurées immédiatement (achèvement avant le 5 octobre 2025), afin que les élèves disposent d’écoles, d’enseignants, de manuels et que la population ait accès aux soins de santé.



Les localités doivent dresser un inventaire précis des pertes, mobiliser les ressources budgétaires disponibles pour soutenir les personnes touchées – notamment les foyers pauvres, en difficulté, les familles bénéficiant de politiques sociales, les groupes vulnérables – en évitant toute perte, gaspillage ou corruption. Si les budgets locaux ne suffisent pas, les provinces doivent adresser un rapport urgent au Premier ministre et au ministère des Finances avant 15h00 le 30 septembre 2025. L’aide doit être versée aux habitants sinistrés avant le 5 octobre 2025.



Le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement est chargé d’orienter les localités dans la mise en œuvre des mesures de réhabilitation et de restauration de la production agricole, et de rendre compte au Premier ministre avant le 5 octobre.



Le Premier ministre a confié au vice-Premier ministre Tran Hong Ha la mission de continuer à coordonner les ministères et les localités dans les travaux de réhabilitation post-catastrophe.-VNA/VI