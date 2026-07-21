Tuyen Quang : une campagne de collecte d’ADN pour identifier plus de 3 900 martyrs
La province de Tuyen Quang lancera du 22 au 26 juillet une vaste campagne de collecte d’échantillons d’ADN auprès des proches de plus de 3 900 martyrs non identifiés, dans le cadre des efforts nationaux visant à restituer leur identité et à honorer leur mémoire.
Un membre de l’équipe de prélèvement vérifie l’état des échantillons destinés aux analyses ADN. Photo : VNA
La police de la province de Tuyen Quang (Nord) lancera du 22 au 26 juillet une vaste campagne de collecte d’échantillons d’ADN auprès des proches de plus de 3 900 martyrs non identifiés, dans le cadre d’un programme national visant à restituer leur identité.
À l’occasion du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Martyrs (27 juillet), des spectacles artistiques sont organisés dans tout le Vietnam afin d’honorer les héros tombés pour la Patrie, les invalides de guerre, les anciens combattants et les personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution, tout en transmettant aux jeunes générations la tradition de reconnaissance et de patriotisme.