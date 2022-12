Tuyen Quang: la place Nguyen Tat Thanh remporte le prix Asian Townscape 2022

La place Nguyen Tat Thanh, dans la ville de Tuyen Quang, province éponyme au Nord, est l'un des 11 excellents travaux et projets remportant les "Asian Townscape Awards" en 2022.







Place Nguyen Tat Thanh. Photo: thanhpho.tuyenquang.gov.vn

Il s’agit d’un prix international créé en 2010 par la coopération entre le Bureau régional du Programme des Nations Unies pour les établissements humains pour l'Asie et le Pacifique, Fukuoka Urban Research Center (Centre de recherche urbaine de Fukuoka, au Japon), Asian Habitat Society et Asia Townscape Design Society.



Le prix souligne et honore les efforts importants des villes, régions, organisations et projets qui ont obtenu d'excellents résultats dans le but de créer un environnement de vie confortable pour les habitants de la région Asie.



La place Nguyen Tat Thanh couvre plus de 8,5 hectares avec un monument du Président Ho Chi Minh et des habitants des groupes ethniques de la province de Tuyen Quang. La construction a commencé en 2012 et s'est achevée à l'occasion du 125e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai 2015)