Tuyen Quang inaugure une centrale hydroélectrique de 1 490 milliards de dongs

La centrale hydroélectrique Song Lo 7. Photo : VNA Le 31 décembre, dans la commune de Yen Phu, district de Ham Yen, province de Tuyen Quang (Nord), la société par actions de construction et de commerce Lam Son a inauguré la centrale hydroélectrique Song Lo 7, dotée d’un investissement total de plus de 1 490 milliards de dongs (plus de 61 millions de dollars).

La centrale hydroélectrique Song Lo 7 est construite sur les territoires des communes de Yen Phu et Minh Dan, district de Ham Yen, et sa capacité atteint 36 MW. Les travaux avaient débuté fin 2021.

La centrale fournira chaque année environ 138 millions de kWh d'électricité au réseau national, tout en contribuant à hauteur de plus de 25 milliards de dongs au budget de l'État. L'ouvrage dynamisera le développement socio-économique local et créera de nombreux emplois locaux.

En outre, avec son lac réservoir de près de 300 hectares, la centrale crée également des conditions propices à l'aquaculture et des paysages remarquables susceptibles d'attirer des touristes. - VNA/VI