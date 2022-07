Truông Bôn, une adresse rouge de la tradition révolutionnaire vietnamienne

Au cours du mois de juillet, des centaines de groupes de visiteurs ont rendu hommage aux héros tombés au champ d’honneur au vestige national de Truông Bôn, situé dans la province de Nghê An (Centre). Aujourd’hui, ce haut lieu historique rappelle aux jeunes générations les traditions révolutionnaires du peuple vietnamien.

Le vestige national de Truông Bôn vu d'en haut. Photo: VOV



Avec sa position particulièrement cruciale sur la route 15A, qui assurait le ravitaillement des fronts du Sud, Truông Bôn a été, pendant la résistance antiaméricaine, le théâtre de combats acharnés. Entre 1964 et 1968, l’armée américaine a largué sur ce site 18.936 bombes, ainsi que plusieurs milliers de missiles et roquettes.

Au mépris du danger, les jeunes volontaires, avec un courage et une volonté de fer, transportaient des vivres et des munitions et ouvraient les routes vers le champ de bataille. 1.240 personnes sont tombées à Truong Bôn. Le 31 octobre 1968 notamment, 13 jeunes volontaires de l’escadron 317 sont tombés au champ d’honneur. Le 23 septembre 2008, le président de la République leur a décerné le titre de Héros des forces armées populaires vietnamiennes.

De nos jours, le vestige national Truong Bôn s’étend sur 22 hectares dans la commune de My Son, du district de Dô Luong. Il comprend un cimetière dédié aux 13 jeunes volontaires de l’escadron 317 morts pour la Patrie, un mémorial, un musée, un clocher et un plan en relief électronique. Fin 2014, le site a été inauguré et est devenu une adresse rouge. Les populations de tout le pays, notamment les jeunes, y viennent pour rendre hommage aux héros tombés au champ d’honneur.

«Mon père qui était un jeune volontaire m’a souvent raconté son combat aux côtés de ses compagnons d’armes pour la défense nationale, mais je n’imaginais pas toutes les difficultés qu’ils ont rencontrées. Lors de cette visite à Truong Bôn, je peux mieux comprendre les sacrifices des soldats et des jeunes volontaires pour l’indépendance nationale et la liberté d’aujourd’hui», a dit Pham Thuong Huyên, de Hanoi.

Le vestige national de Truong Bôn est une adresse incontournable pour chaque Vietnamien. Photo: VOV

Depuis l’année 2015, l’antenne de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh dans la province de Nghê An a lancé de nombreuses activités dédiées à Truong Bôn, dont un concours de connaissances sur le site, la création d’un jardin de la jeunesse au sein du vestige et des visites pour rendre hommage aux héros morts pour la Patrie.

Le service provincial du Tourisme a décidé d’introduire Truong Bôn dans la liste des destinations touristiques les plus importantes.

Dans son allocution prononcée à l’occasion du 50e anniversaire de la victoire de Truong Bôn, le 31 octobre 2018, le président de la République, Nguyên Xuân Phuc a mis l’accent sur les grandes contributions des anciens jeunes volontaires dans la lutte glorieuse du peuple vietnamien pour l’indépendance, la liberté et la réunification nationales.

«Avec le carrefour de Dông Lôc, la grotte de Tam Cô, l’ancienne citadelle de Quang Tri et plusieurs autres sites historiques, Truông Bôn est entré dans l’Histoire comme un haut lieu de la résistance aux Américains. C’est l’un des plus beaux symboles de l’héroïsme révolutionnaire de tout le peuple vietnamien. C’est un site historique qui inculque aux jeunes générations le sens de l’héroïsme, du patriotisme», a-t-il déclaré.

Le vestige national de Truong Bôn est une adresse incontournable pour quiconque souhaite connaître l’histoire tourmentée du pays. Il est aussi l’occasion pour chaque Vietnamien de rendre hommage aux patriotes d’hier. – VOV/VNA/VI