Troisième édition du festival culturel « Bonjour Vietnam » à Paris

La troisième édition du festival culturel « Bonjour Vietnam » s’est tenue les 13 et 14 juin à Paris. Organisé par le Centre culturel du Vietnam en France, en collaboration avec plusieurs associations et groupes de jeunes Vietnamiens, l’événement a attiré un large public composé de membres de la communauté vietnamienne, d’amis français et de jeunes venus de différents pays.

Photo : VNA

Placé sous le signe de la promotion du patrimoine culturel vietnamien auprès du public international, « Bonjour Vietnam » a proposé un programme riche et varié. Les visiteurs ont notamment découvert l’exposition photographique « Le Vietnam à travers les cinq sens », profité d’espaces consacrés à la gastronomie de rue et participé à divers ateliers autour de l’artisanat de la gravure sur bois traditionnelle de Dong Ho, de la calligraphie, de la décoration de chapeaux coniques, ainsi que de la fabrication d’éventails en papier et de libellules en bambou. Le spectacle principal, intitulé « Couleurs du Vietnam », a particulièrement retenu l’attention du public.



Selon l’artiste émérite Tang Thanh Son, directeur adjoint du Centre culturel du Vietnam en France, le festival est allé au-delà de la simple promotion culturelle. Il visait également à renforcer les liens des jeunes générations de Vietnamiens d’outre-mer avec leur pays d’origine.



Tang Thanh Son a souligné qu’en trois éditions, le festival avait constitué un espace permettant aux jeunes de découvrir, de préserver et de promouvoir les valeurs culturelles vietnamiennes. Chaque année, l’événement se renouvelle tout en poursuivant le même objectif : rapprocher les jeunes de leurs racines culturelles. Cette réussite repose en grande partie sur l’engagement de nombreux jeunes Vietnamiens vivant dans différents pays.



Hoang Thu Trang, membre du comité d’organisation, a indiqué que le spectacle « Couleurs du Vietnam » avait cette année été imaginé et réalisé par des jeunes âgés de 14 à 20 ans. Venus du Vietnam, de France, des États-Unis, d’Australie et de Chine, ils ont uni leurs talents pour créer un programme original. Selon elle, la plus grande satisfaction des organisateurs réside dans l’accueil chaleureux réservé par les familles françaises et le public local.



L’événement a également laissé de vives impressions aux jeunes participant au Camp d’été 2026 organisé en France.



Projet communautaire à but non lucratif, « Bonjour Vietnam » contribue non seulement à promouvoir l’image du Vietnam en France, mais aussi à favoriser les échanges entre générations et entre cultures. À travers la musique, les arts, la gastronomie et de nombreuses activités interactives, le festival met en valeur le rôle des jeunes dans la préservation de l’identité culturelle vietnamienne et rapproche davantage la culture vietnamienne du public international. -VNA/VI