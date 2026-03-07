Trois télécabines vietnamiennes parmi les plus spectaculaires d’Asie

La télécabine de Hon Thom. Photo: VNA

Le magazine touristique américain Travel + Leisure a dévoilé, le 4 mars, son classement des 11 expériences de télécabines les plus spectaculaires d’Asie en 2026. Parmi les destinations retenues, le Vietnam est le seul pays à compter trois sites, confirmant l’attrait croissant de ses infrastructures touristiques et de ses paysages naturels.

Selon le magazine, les systèmes sélectionnés doivent répondre à plusieurs critères, notamment l’originalité du paysage naturel, la complexité technique de leur construction et la capacité à offrir aux visiteurs une vue panoramique exceptionnelle depuis les cabines.

Parmi les 11 représentants, le Vietnam se distingue avec trois télécabines situées dans des centres touristiques majeurs. Le premier est la télécabine de Hon Thom, à Phu Quoc. Cette installation détient un record Guinness pour la plus longue ligne de téléphérique à trois câbles traversant la mer au monde, avec une longueur totale d’environ 8 kilomètres. Le magazine américain souligne la qualité de l’expérience visuelle offerte aux passagers, qui peuvent observer depuis les cabines les récifs coralliens, les villages de pêcheurs côtiers et l’archipel d’An Thoi durant un trajet d’environ quinze minutes.

Le second représentant est la télécabine de Ba Na Hills, à Da Nang, saluée pour sa capacité à relier directement la plaine au sommet du mont Chua, culminant à près de 1 500 mètres. Sur plus de 5 kilomètres, le parcours domine une forêt primaire luxuriante, offrant un panorama spectaculaire sur les paysages montagneux.

Le troisième site distingué est la télécabine Vinpearl de Nha Trang, apprécié pour la vue panoramique qu’il offre sur la baie de Nha Trang et pour son rôle de liaison entre la terre ferme et les îles touristiques au large.

La liste de Travel + Leisure comprend également d’autres installations emblématiques en Asie. La télécabine du glacier Dagu, dans la province chinoise du Sichuan, figure parmi les plus élevés du monde, permettant aux visiteurs d’atteindre 4 843 mètres d’altitude pour accéder aux zones de neiges éternelles. À Hong Kong (Chine), Ngong Ping 360 séduit avec ses cabines à plancher de verre surplombant le parc géologique de l’île de Lantau.

La Malaisie est représentée par Langkawi SkyCab, qui traverse des formations rocheuses vieilles de plus de 550 millions d’années. D’autres installations, comme Singapore Cable Car ou Namsan Cable Car en République de Corée, ont également été saluées pour les vues imprenables qu’elles offrent sur les métropoles modernes et leurs ports animés. -VNA/VI