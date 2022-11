Trois scientifiques vietnamiens figurent dans un classement de Reseach.com

Le professeur associé Tran Xuan Bach, le professeur associé Le Hoang Son et le Docteur Phung Van Phuc sont entrés dans le classement "Best Rising Stars of Science in the World" publié par le site Research.com.ù

De gauche à droite: les professeurs associés Tran Xuan Bach, Le Hoang Son et Phung Van Phuc. Source: CPV



Ce portail prestigieux pour les scientifiques du monde entier vient en effet d'annoncer le classement mondial des scientifiques avec d'excellentes réalisations dans la publication scientifique. C'est la première fois que le classement des "Best Rising Stars of Science in the World" est publié.

Le classement comprend une liste de 1.000 scientifiques dans tous les principaux domaines de recherche, où ne sont pris en compte que les publications de ces 13 dernières années (c'est-à-dire depuis 2012). Parmi les cinq scientifiques nommés travaillant au Vietnam, deux sont étrangers.

Le professeur associé Tran Xuan Bach, de l'Université de médecine de Hanoi, est le seul scientifique vietnamien parmi les 10 meilleurs scientifiques (3e rang), dans le domaine de la médecine communautaire. Il est devenu le plus jeune professeur associé au Vietnam à l'âge de 32 ans en 2016. Il compte plus de 300 articles dans des revues internationales réputées sur les sciences de la santé.



Le professeur associé-Docteur Le Hoang Son, de l’Université nationale de Hanoi, classé 190e, travaille dans le domaine de l'informatique. Il a publié plus de 180 travaux dans des revues étrangères de la liste ISI. Il a figuré dans le top 10.000 des meilleurs scientifiques mondiaux pendant 3 années consécutives 2019, 2020, 2021.

Le Docteur Phung Van Phuc, de l’Université de la technologie de Hô Chi Minh-Ville, classé 958e, œuvre dans le domaine du génie mécanique et de l'aérospatiale. C'est un scientifique vietnamien bien connu dans les classements mondiaux, figurant sur la liste des 100.000 scientifiques les plus influents au monde depuis 4 années consécutives.

Deux scientifiques étrangers de l'Université Ton Duc Thang figurent dans la liste : Mohammad Ghalmbaz (571e) et Hossein Moayedi (773e).

Pour ce classement, Reseach.com a examiné les données de 166.880 scientifiques dans le monde avec la meilleure productivité en matière de publications et de citations. Le classement comprend 24 domaines. - CPV/VNA/VI