Trois percées du 14e Congrès du Parti se concentrent sur les ressources, le leadership et la mise en oeuvre

Fournisseur du contenu internet: l’Agence vietnamienne d’information (AVI)
ISSN : 1606 - 0261
Permis de publication: 137/GP-BTTTT délivré le 17 mars 2022 par le ministère de l’Information et de la Communication
Publier : L’Agence vietnamienne d’information
Rédacteur en chef adjoint Nguyen Tuan Long , Rédactrice en chef adjointe Ha Thi Tuong Thu
Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt – Hanoï | Tel. (84-24) 39332300
Télécopieur: (84-24) 3933 2291
Email: vietnamvnp@gmail.com | francevietnamillustre@gmail.com
Droit d’auteur © Vietnam Illustré