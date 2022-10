Trois officiers des forces de Sécurité publique participent à la Mission de l’ONU au Soudan du Sud

Le ministère de la Sécurité publique a organisé le 10 octobre à Hanoï une cérémonie pour remettre les décisions du président de la République à trois officiers envoyés pour participer à la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud.



Le ministre de la Sécurité publique, To Lam (deuxième à partir de la droite), et trois officiers envoyés au Soudan du Sud. Photo:VNA

Lors de la cérémonie, par délégation du président de la République, le ministre de la Sécurité publique, To Lam, a remis les décisions du chef de l’Etat à trois officiers des forces de Sécurité publique pour aller participer aux opérations de maintien de la paix de l’ONU au Soudan du Sud.

A ce jour, le ministère de la Sécurité Publique compte huit officiers qui ont été examinés par les Nations Unies et remplissent les conditions requises pour rejoindre les forces de maintien de la paix.

Le ministre To Lam a souligné que l’envoi officiel par le ministère de la Sécurité publique de trois officiers pour rejoindre la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud était une étape importante, affirmant constamment que le Vietnam est un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale.