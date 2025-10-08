Trois morts et quatre disparus à la suite des effets résiduels du typhon Matmo

Les effets résiduels du typhon Matmo a provoqué de fortes pluies, des inondations et des glissements de terrain dans de nombreuses provinces du Nord, faisant 3 morts, 4 disparus, près de 10.000 hectares de rizières et de cultures endommagées, ainsi que des milliers de maisons submergées.



Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a demandé aux localités de procéder d’urgence à la vérification de la sécurité des barrages et réservoirs hydroélectriques, de concentrer leurs efforts sur la réparation des dégâts et d’assurer la sécurité des habitants vivant dans les zones à haut risque.



Le barrage hydroélectrique de Bac Khe 1 (hameau de Bac Khe, commune de Tan Tien, province de Lang Son) s’est rompu sur plus de 5 mètres de long et 3 à 4 mètres de profondeur. Les autorités locales ont évacué l’ensemble des habitants en aval vers des zones sûres.



On déplore 3 morts (1 à Cao Bang, 2 à Thanh Hoa), 4 disparus emportés par les crues (3 à Thai Nguyen, 1 à Thanh Hoa) et 2 blessés (à Cao Bang).



Selon la Compagnie générale d’électricité du Nord (EVNNPC), les effets résiduels du typhon ont provoqué des coupures d’électricité touchant plus de 262.000 clients. À 14h le 7 octobre, le réseau avait été rétabli pour plus de 19.000 clients, soit 7,3 % du total affecté.



D’après la Compagnie des chemins de fer du Vietnam, les lignes ferroviaires Hanoï–Dong Dang (Lang Son) et Kep (Bac Ninh)–Ha Long (Quang Ninh) ont subi de graves dommages en raison d’inondations et de glissements de terrain.



À Cao Bang, les intempéries ont fait un mort et touché plusieurs milliers de personnes. Les pluies torrentielles ont provoqué des crues sur les rivières et ruisseaux, entraînant de graves inondations dans de nombreuses zones basses, le long des cours d’eau et dans les zones urbaines.



Dans la province de Tuyen Quang, de nombreux glissements de terrain ont été signalés, représentant un danger pour la circulation et la sécurité publique. Les forces armées, la police, les gardes-frontières, les jeunes volontaires et les habitants de Tuyen Quang s’efforcent de nettoyer la boue, les débris et de dégager les canaux d’évacuation afin d’assurer la sécurité des digues, barrages et infrastructures.



À Thai Nguyen, le Nord de la province a été frappé par de fortes pluies et des orages à partir du 6 octobre, provoquant des inondations étendues et d’importants dégâts aux infrastructures. Un gigantesque affaissement de terrain est apparu au kilomètre 116+300 de la route nationale 3B, paralysant cet axe routier vital.

La montée des eaux a provoqué la rupture de la digue de la rivière Cau au niveau du groupe 33, quartier de Phan Dinh Phung, province de Thai Nguyen. Photo : VNA



À Hanoï, de fortes pluies généralisées, avec des cumuls allant de 100 à 180 mm et des pics de plus de 300 mm à certains endroits, ont entraîné de vastes inondations.-VNA/VI