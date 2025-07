Triplement des exportations de durian congelé au premier semestre

Au premier semestre, le Vietnam a exporté 5 217 lots de durian frais, totalisant près de 130 000 tonnes. Concernant le durian congelé. Photo: VNA

Le secteur du durian vietnamien a affiché des performances impressionnantes au cours du premier semestre de 2025, avec une augmentation notable des exportations, en particulier pour le durian congelé.

Durant cette période, le Vietnam a exporté 5 217 lots de durian frais, totalisant près de 130 000 tonnes. Concernant le durian congelé, 388 lots ont été exportés, pour une production de 14 282 tonnes, soit un chiffre trois fois supérieur à celui de la même période en 2024.

Cette forte croissance des exportations de durian congelé s'explique par la politique d'ouverture du marché, notamment le Protocole d'exportation de durian congelé vers la Chine, signé en août 2024. Le Département de la production végétale et de la protection des végétaux relevant du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a souligné que la direction et l'encadrement opportuns du ministère et des agences locales ont permis une transformation en profondeur et une expansion du marché. Ces efforts visent à diversifier les produits et à réduire la dépendance au marché du durian frais, tout en aidant les entreprises à saisir les opportunités d'exportation de durian congelé.

La Chine a récemment approuvé près de 1 000 codes supplémentaires pour les zones de culture et les installations de conditionnement, un signe très positif. Grâce à ces signaux favorables de plusieurs marchés d'importation et à la mise en œuvre stricte de solutions techniques, les exportations de durian frais devraient connaître une reprise dès le troisième trimestre 2025.

Le potentiel des exportations de durian congelé reste particulièrement prometteur en raison de sa stabilité et de sa longue capacité de conservation. Actuellement, de nombreuses entreprises sont prêtes à investir dans des lignes de transformation et des entrepôts frigorifiques modernes, conformes aux normes chinoises ainsi qu'à celles de marchés potentiels comme la République de Corée, le Japon et l'Union européenne (UE).

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a déjà mis en œuvre de manière proactive une série de solutions synchronisées pour continuer à dynamiser les exportations de durian. -VNA/VI