Trente-deux provinces et villes rejoindront l’Itinéraire rouge 2026

Selon le comité d’organisation, 32 provinces et villes se sont inscrites pour participer à la 14e campagne de don de sang « Itinéraire rouge» 2026.



Cette information a été annoncée lors d’une conférence organisée le 17 avril dans la province de Ninh Binh pour lancer ce programme national, mis en place conjointement par l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine, le Bureau du Comité national de pilotage du don de sang volontaire et VTVcorp JSC.



La campagne « Itinéraire rouge» de cette année se déroulera en juin et juillet, avec pour objectif de collecter 120.000 unités de sang, dont 25.000 lors des événements principaux et 95.000 grâce à des actions de solidarité.



Le prof.associé-Dr Nguyên Hà Thanh, directeur de l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine et président du comité d’organisation, a déclaré qu’au cours des 13 dernières années (2013-2026), le programme a mis en place 3 525 points de collecte de sang, permettant de recueillir plus d’un million d’unités de sang.



La campagne a contribué à sensibiliser le public au don de sang bénévole et a permis de pallier progressivement les pénuries de sang pendant l’été. Elle a également renforcé les capacités des centres de transfusion sanguine locaux et des autorités sanitaires à organiser des campagnes de don de sang à grande échelle.



Par ailleurs, cette initiative a promu des valeurs humanitaires, renforcé la coordination transfusionnelle entre les localités, développé des réseaux de bénévoles et intensifié les efforts de communication communautaire afin d’encourager le don de sang.



Le même jour, plus de 2.000 habitants de la province de Tuyên Quang ont participé à un événement marquant la Journée nationale du don de sang bénévole et le Mois humanitaire 2026.



Lors de la cérémonie de lancement, Nguyên Hoàng Long, président de la Croix-Rouge provinciale et vice-président permanent du comité de pilotage provincial pour le don de sang bénévole, a déclaré que la sensibilisation au don de sang auprès des autorités et de la population s’était considérablement améliorée.



La quantité de sang donné augmente chaque année, contribuant à répondre à la demande croissante de soins d’urgence et médicaux et à atténuer les pénuries de sang dans les établissements de santé locaux. Cependant, le sang collecté chaque année ne couvre encore qu’environ 40 % des besoins hospitaliers de la province.

Conférence sur le déploiement de la campagne «Itinéraire rouge». Photo : VNA



À l’issue de la cérémonie, de nombreux responsables, militaires et habitants se sont portés volontaires pour donner leur sang. Les organisateurs espèrent collecter environ 600 unités de sang.



En 2025, les campagnes de don de sang bénévole à Tuyên Quang ont permis de collecter 9 641 unités de sang. La province dispose de sites de don mobiles et fixes et gère plusieurs clubs de bénévoles, dont « Les gouttes rouges de la région de Tuyên Quang » et « Les gouttes rouges de la compassion », ainsi que des clubs de donneurs de sang de réserve et une banque de sang vivante comptant des centaines de membres. – VNA/VI