Travel+Leisure salue Son Doong comme la plus grande grotte du monde. Photo : VNA

Travel+Leisure, l'une des plus prestigieuses publications américaines spécialisées dans le voyage et l'art de vivre, vient de publier un article sur la grotte de Son Doong, dans la province centrale de Quang Tri, vantant sa beauté époustouflante et son incroyable parcours, qu'aucun autre endroit ne peut égaler.



Dans l'article intitulé « La plus grande grotte du monde possède son propre système climatique avec des jungles, des rivières et des nuages — et c'est la seule façon de l'admirer », Travel+Leisure décrit Son Doong comme une « merveille naturelle surréaliste », avec ses dômes massifs, une jungle primitive cachée sous terre, un réseau fluvial souterrain et son propre climat isolé.



Le magazine précise que Son Doong est suffisamment vaste pour abriter un immeuble de 40 étages. Ses stalactites et stalagmites se sont formées au cours de millions d'années. Elle figure parmi les destinations les plus imposantes et les plus extrêmes de la planète et est accessible à environ 1 000 personnes par an via des circuits d'aventure.



Travel+Leisure souligne que le voyage à Son Doong n'est pas pour tout le monde. C'est une expérience d'aventure unique, où l'on reste humble devant la grandeur brute de la nature, bouche bée et émerveillé.



Fondé en 1937, Travel+Leisure est un magazine de voyage américain réputé. Avec 16 millions de lecteurs mensuels dans le monde, il est considéré comme un « guide précieux » pour les voyageurs internationaux. Ses articles influencent fortement les tendances mondiales du voyage et constituent un média de confiance, contribuant à façonner l'image de marque de la destination.



Le fait que Son Doong continue d'être célébré par les médias internationaux témoigne de l'attrait croissant du tourisme d'aventure dans la province de Quang Tri à l'échelle mondiale. - VNA/VI