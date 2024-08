Transports : Le PM exige d’accélérer le dégagement des sites au services des projets importants

Le 16 août, le Premier ministre a signé la promulgation d’un télégramme officiel exigeant d’accélérer le dégagement des sites dans le cadre des projets nationaux importants, projets clés dans le secteur des transports.

Ce télégramme officiel, numéroté 80/CĐ-TTg, est adressé aux autorités des nombreuses localités de niveau provincial, dont Ho Chi Minh-Ville, Hanoï, Da Nang, Can Tho, Ha Giang, Cao Bang, ainsi qu’aux ministres des Transports, de l’Industrie et du Commerce, et au directeur général du groupe Electricité du Vietnam (EVN).

Selon un rapport du ministère des Transports, certaines localités tardent encore à mettre en œuvre les indemnisations, l'aide à la réinstallation et la relocalisation des infrastructures techniques selon les besoins, affectant l’avancement de nombreux projets, en particulier pour les projets dont l’achèvement est fixé à 2025 tels que l’autoroute Nord-Sud à l’Est pour la période 2021-2025, la rocade 3 de Ho Chi Minh-Ville…

Pour achever les projets dans les délais, le Premier ministre demande aux autorités locales de renforcer leur direction pour mobilier la synergie de l’ensemble du système politique. Il est nécessaire de travailler davantage avec les habitants de manière directe, de résoudre les plaintes légitimes des habitants.

Pour les projets qui devront être achevés en 2025, le chef du gouvernement exige que les localités accélèrent l'achèvement des zones de réinstallation, déplacent les lignes électriques à haute tension et se concentrent sur l'achèvement des travaux de dégagement des sites, pour remettre tous les sites nécessaires aux projets avant le 30 août 2024.

Pour les autres projets, les sites devront être disponibles en 2024.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha est chargé de la direction et le bureau gouvernemental a pour tâche de collaborer avec le ministère des Transports pour superviser l’application de ce télégramme officiel.-VNA/VI