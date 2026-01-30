Transports : accélération des projets clés après le 14e Congrès du Parti

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Le matin du 30 janvier, le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité national de pilotage des ouvrages et projets importants d’intérêt national et des projets clés du secteur des transports, a présidé la 23e réunion du Comité, retransmise en ligne à 27 localités concernées.



À l’ouverture de la réunion, il a souligné que, conformément aux orientations du secrétaire général To Lam et du Bureau politique, les travaux devaient être engagés immédiatement après le 14e Congrès national du Parti, avec un esprit d’action, d’efficacité et de résultats concrets.



La réunion a permis de faire le point sur les tâches confiées depuis la 22e session, d’évaluer l’avancement des projets relevant du Comité ainsi que les plans d’investissement, de modernisation et d’achèvement, conformément aux directives du chef du gouvernement énoncées dans la dépêche officielle n°05/CD-TTg, avec pour objectif de porter le réseau autoroutier national à 5.000 km d’ici 2030.

La 23e réunion du Comité national de pilotage des ouvrages et projets importants d’intérêt national et des projets clés du secteur des transports. Photo: VNA

Le Premier ministre a demandé de revoir et, si nécessaire, d’ajuster les critères, normes et standards applicables aux projets routiers déjà achevés, de renforcer les audits ainsi que les contrôles de qualité, de sécurité, d’esthétique et de protection de l’environnement, tout en accordant une attention particulière aux conditions de vie des personnes déplacées vers de nouveaux lieux de résidence.



Il a insisté sur le renforcement de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques négatives, affirmant que « toute erreur doit être traitée », sans pour autant entraver la mise en œuvre des projets, et a appelé l’Inspection du ministère de la Construction à s’impliquer activement.



Le chef du gouvernement a exhorté les provinces montagneuses de Lai Chau, Son La, Cao Bang et Tuyen Quang à accorder une priorité au développement des infrastructures routières, compte tenu des contraintes géographiques, et à étudier la construction d’autoroutes afin de favoriser un développement plus rapide.



Il a rappelé la nécessité de « ne gaspiller aucun jour, ne pas retarder une semaine et ne pas manquer une opportunité en un mois », appelant à la proactivité, au sens des responsabilités et à la détermination.

La réunion a également dressé un bilan positif de la mise en œuvre des tâches confiées en décembre 2025, avec notamment la mise en exploitation de 3.345 km d’autoroutes principales, l’achèvement technique de l’axe autoroutier Nord–Sud reliant Cao Bang à Ca Mau, la réalisation de 1.701 km de routes côtières et de la première phase de l’aéroport international de Long Thanh.



Par ailleurs, les ministères, secteurs et localités ont coordonné avec succès l’inauguration, le lancement et l’ouverture technique à la circulation de 234 ouvrages et projets dans les 34 provinces et villes du pays, représentant un investissement total de plus de 3,4 millions de milliards de dongs, à l’occasion de la célébration du 14e Congrès national du Parti et du 79e anniversaire de la Journée de la Résistance nationale. Actuellement, les maîtres d’ouvrage et les entreprises s’emploient à lever les difficultés afin d’achever les travaux.– VNA/VI