Transport électrique gratuit pour les touristes sur l'île de Cat Ba depuis le 18 avril

Sun Group a lancé une phase d'essai d'un système de transport public moderne et écologique à Cat Ba, comprenant des véhicules électriques et des navettes gratuites. Depuis le 18 avril, ce service a pour objectif d'acheminer les touristes de la station de téléphérique de Phu Long vers la baie centrale de Xanh Island, sur l'île de Cat Ba, dans la ville de Hai Phong, au nord du pays.



Cette initiative ambitieuse vise à fluidifier la circulation, à préserver l'environnement et à conforter la position de Cat Ba en tant qu'île écologique et neutre en carbone.



Photo: Sun Group



Durant la période d'essai, qui se prolonge jusqu'au 15 mai 2025, dix véhicules électriques assurent un service continu. À compter du 16 mai, la flotte sera renforcée pour atteindre 20 véhicules, avec une fréquence de 150 trajets quotidiens. Les visiteurs sont encouragés à stationner leurs véhicules personnels sur le parking de la gare de Cat Hai de Sun World Cat Ba.



De nouvelles navettes électriques (buggys) viendront également compléter le dispositif en mai, assurant le transport des touristes depuis la marina de Cat Ba vers divers sites d'intérêt de Xanh Island, tels que les plages et les zones de loisirs.

Parallèlement, deux nouvelles lignes de ferry rapide seront mises en service pour optimiser le transport maritime : la liaison Cat Hai - Cat Ba (25 minutes), opérationnelle depuis le 18 avril, et la ligne Ha Long - Cat Ba (50 minutes), dont le lancement est prévu pour le 17 mai 2025. Ces nouvelles lignes réduiront significativement les temps de trajet entre ces différentes destinations.



Face à l'essor considérable du tourisme à Cat Ba, qui a enregistré plus de 280.000 visiteurs au cours des deux premiers mois de 2025, l'amélioration des infrastructures de transport public est considérée comme essentielle pour limiter l'afflux de véhicules personnels. -VNA/VI