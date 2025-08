Transformer les émissions en « or vert » : l’innovation de CO2L Tech dans l’économie circulaire du carbone

Face aux défis croissants du changement climatique, le développement de technologies efficaces et respectueuses de l’environnement pour le traitement des émissions de CO₂ est devenu une priorité mondiale.

Dans ce contexte, CO2L Tech, une start-up fondée au Canada par trois scientifiques d’origine vietnamienne, se distingue par une solution innovante : transformer le dioxyde de carbone en produits industriels à forte valeur ajoutée, ouvrant ainsi une nouvelle voie pour l’économie circulaire du carbone.

CO2L Tech a mis au point une technologie de réduction électrochimique du CO₂ (Electrochemical CO₂ Reduction – ECR), inspirée du processus de photosynthèse naturelle. Ce procédé utilise l’électricité – de préférence issue de sources renouvelables – pour convertir le CO₂ et l’eau en molécules comme l’acide formique et les formates, utilisés dans de nombreuses industries telles que le textile, l’agroalimentaire, la maroquinerie ou encore le traitement des eaux.

L’un des points forts de cette technologie réside dans son coût de fonctionnement réduit, grâce à l’absence de métaux précieux comme l’or, l’argent, l’iridium ou le ruthénium. « Notre système repose sur des matériaux moins onéreux, ce qui rend les équipements plus accessibles », explique Nguyễn Hoàng Nhật, cofondateur de CO2L Tech. Autre avantage compétitif : l’installation peut traiter directement les flux de CO₂ industriels sans étape préalable de purification – un atout majeur dans les pays en développement comme le Vietnam.

La technologie de CO2L Tech est actuellement testée à Hô Chi Minh-Ville, en partenariat avec la société Helen, spécialisée dans les agents dessicants et les matériaux d’emballage industriels. La phase pilote permet de traiter environ 300 kg de CO₂ par jour, avec pour objectif à moyen terme une capacité de 10 000 tonnes par an.

Au-delà de l’aspect technologique, CO2L Tech s’est rapidement fait un nom dans l’écosystème des start-up vertes. Elle a remporté le 1er prix du concours “Net Zero Challenge 2024”, avec à la clé 5 milliards de dôngs et 50 000 USD de financement de Touchstone Partners – un tremplin vers la commercialisation au Vietnam et en Asie du Sud-Est.Cependant, comme le souligne Nguyễn Hoàng Nhật, plusieurs défis persistent : « Le coût initial d’investissement reste élevé, et les politiques d’accompagnement – comme la taxe carbone ou les mécanismes de crédits carbone – ne sont pas encore clairement définies.

Par ailleurs, les consommateurs et les entreprises ne sont pas toujours prêts à payer plus pour des produits “verts”. »Pour Nguyen Thi Bich, représentante du programme d’innovation verte du ministère vietnamien des Sciences et Technologies « CO2L Tech adopte une approche pertinente en combinant économie et environnement. Leur technologie, si elle est bien soutenue, pourrait à la fois réduire les émissions et stimuler une nouvelle chaîne de valeur pour l’industrie chimique du Vietnam. »

De son côté, Tran Quoc Toan, expert en investissements durables, insiste sur l’importance des synergies industrielles : « Les start-up écologiques doivent être connectées aux acteurs de la production pour valider leur solution à grande échelle. CO2L Tech doit élargir son réseau de partenaires pour démontrer l’efficacité industrielle de son procédé. »À long terme, CO2L Tech ambitionne de bâtir un réseau de “recyclage du CO₂” à l’échelle industrielle, en collaborant avec des entreprises fortement émettrices.

En plus des revenus tirés des produits chimiques, la start-up entend contribuer activement aux objectifs de neutralité carbone du Vietnam et du monde.« Le CO₂ ne doit plus être considéré uniquement comme un polluant, mais comme une ressource. Transformer un problème en opportunité, c’est l’esprit que nous souhaitons promouvoir », conclut Nguyen Hoàng Nhat. - VNA/VI