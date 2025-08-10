Transformation numérique nationale : une percée allant du cadre institutionnel aux infrastructures numériques

Dans un contexte mondial marqué par une transition numérique irréversible, le Vietnam a enregistré des avancées significatives dans la mise en œuvre de sa stratégie nationale de transformation numérique au cours du premier semestre 2025. Le pays ambitionne désormais d’accélérer cette dynamique à travers des actions stratégiques ciblant le renforcement du cadre institutionnel, le développement des infrastructures et l’amélioration des services publics numériques.

Des jalons importants franchis

Selon un rapport du ministère des Sciences et des Technologies, le premier semestre a été marqué par la mise en service de plusieurs systèmes clés, notamment celui de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de la Résolution 71/NQ-CP (datée du 1er avril 2025), qui actualise le programme d’action gouvernemental en lien avec la Résolution 57-NQ/TW du Bureau politique. Cette dernière porte sur la promotion de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique.

Un autre progrès notable concerne le système de réception et de traitement des retours, propositions et initiatives dans les domaines de l’innovation et du numérique, qui constitue une avancée vers une gouvernance fondée sur les données en temps réel. Le développement des services publics en ligne progresse également. En juin 2025, le taux de dossiers traités entièrement en ligne a atteint 39,51 %, avec un taux supérieur à 51 % au niveau des ministères.

Par ailleurs, la Plateforme nationale d’intégration et de partage de données a traité environ 630 millions de transactions, soit 73 % de l’objectif annuel. Près de 20 millions de certificats de signature électronique ont été délivrés, couvrant 35,48 % de la population adulte.Le ministère a également publié la version 4.0 de l’Architecture de gouvernement numérique, lancé une plateforme nationale d’apprentissage en ligne gratuite, et soumis plusieurs textes juridiques clés, dont un projet de loi sur la transformation numérique et un projet de décret relatif aux bases de données nationales.Malgré ces avancées, plusieurs défis subsistent : la qualité inégale de certains services numériques, le cloisonnement dans le partage des données ainsi qu’un cadre juridique encore en décalage avec le rythme de la transition numérique.

Le Forum sur la transformation numérique du secteur bancaire 2024. Photo : VNA

Une dynamique à intensifier au second semestre

Pour les six derniers mois de l’année, le ministère a défini trois axes de travail prioritaires : le perfectionnement du cadre juridique, le renforcement des plateformes numériques, et l’amélioration de l’expérience utilisateur des services publics.

Dans le domaine des infrastructures, des mesures concrètes sont mises en œuvre pour résorber les zones blanches en matière de téléphonie mobile. Pour les 238 villages disposant d’électricité mais dépourvus de couverture mobile, les opérateurs sont appelés à finaliser les installations d’ici le 31 août 2025, pour une mise en service à la mi-septembre. Concernant les 117 villages sans électricité, le ministère collabore avec le groupe Électricité du Vietnam pour y déployer à la fois l’électricité et les réseaux mobiles d’ici le 30 novembre 2025.

Le pays vise l’installation de 68.457 stations 5G d’ici fin 2025, soit 57,5 % du nombre actuel de stations 4G, afin de couvrir 90 % de la population. À l’horizon 2030, cette couverture devrait atteindre 99 %.

Un projet stratégique de câble sous-marin international, conçu entièrement par le Vietnam et reliant directement Singapour, est en cours de préparation, avec une signature des accords prévue début 2026. D’ici fin 2025, au moins une autre ligne de câble devrait être autorisée. En août 2025, le câble terrestre VSTN (Vietnam – Laos – Thaïlande – Singapour) sera mis en service, avec une capacité initiale de 2 Tbps, extensible à 12 Tbps.

En collaboration avec le ministère des Finances, le ministère accompagnera également les localités dans le déploiement de centres de supervision intelligente (IOC), dont l’achèvement est prévu pour juillet.

Enfin, deux initiatives majeures devraient aboutir avant fin octobre 2025 : l’élaboration d’un cadre pour l’économie des données nationales, et la mise en œuvre d’un projet de transformation numérique dédié aux PME et aux coopératives. -VNA/VI