Báo Ảnh Việt Nam

Nouvelles

Transformation numérique: le Vietnam recense 33 organes de presse atteignant le niveau "excellent"

Le pays compte 778 organes de presse, dont 177 ont procédé à des évaluations de leur niveau de maturité en matière de transformation numérique du journalisme.
    

 

À lire également

En savoir plus

Top