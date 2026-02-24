Transformation numérique et transition verte : leviers de la puissance nationale du Vietnam

Dans un contexte de ralentissement économique mondial, le Vietnam maintient une croissance soutenue et une stabilité macroéconomique remarquable. Pour renforcer les capacités nationales et élargir les perspectives de développement, le pays identifie désormais la transformation numérique et la transition verte comme des moteurs stratégiques essentiels.

La transformation numérique et la transition verte ne sont pas seulement des modèles économiques

La protection de la Patrie est étroitement liée à l’édification et au développement nationaux. Une économie stable, avec une dette publique maîtrisée, permet de dégager des ressources pour l'investissement dans les sciences, les technologies et de créer une base favorable à un développement durable.

Ces dernières années, la réduction de la dette publique et l’élargissement des marges budgétaires ont permis de constituer des réserves pour faire face aux catastrophes naturelles et aux épidémies.

Les dépenses publiques ont été progressivement réorientées vers l’investissement dans les infrastructures stratégiques, la science et la technologie. Dans cette optique, le développement durable s’inscrit aussi dans la stratégie de protection du pays à long terme.

La science, la technologie, l’innovation, la transformation numérique et la transition verte sont considérées comme des moteurs pour atteindre d’ici 2045 l’objectif de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé. Sur le plan économique, ces transformations contribuent à améliorer la productivité, à réduire les coûts, à utiliser les ressources de manière plus efficace et à limiter les émissions.

La transition verte participe également à la sécurité énergétique, en diversifiant les sources d’approvisionnement et en augmentant la part des énergies renouvelables. La transformation numérique, pour sa part, renforce la sécurité économique et pose la question de la souveraineté des données et de la protection des infrastructures numériques essentielles.



Des institutions motrices, des entreprises et des citoyens engagés

Pour que ce "levier immatériel" devienne une force concrète, le gouvernement s'attache à mettre en place des politiques d'incitation pour encourager l'investissement dans les technologies propres et numériques. La réforme administrative reste une priorité pour créer un environnement des affaires transparent et à faible coût.

Les entreprises jouent un rôle central dans la mise en œuvre de projets liés aux énergies renouvelables, à l’économie circulaire, aux services numériques et aux industries de haute technologie. Les ménages, les coopératives et les petites et moyennes entreprises sont également appelés à participer, notamment par une consommation responsable et l’utilisation des services publics en ligne. Chaque citoyen doit devenir un acteur de la culture numérique et du mode de vie vert.

L’Armée populaire du Vietnam, avec ses fonctions de défense, de travail et de production, est appelée à contribuer à la construction et à l’exploitation d’infrastructures stratégiques, à la recherche technologique, aux actions de prévention et de secours en cas de catastrophe et à la protection de l’environnement, domaines liés à la transition verte.

Ne pas manquer le "train vert et numérique"

Le Vietnam poursuit une politique d'intégration internationale active. Dans ce cadre, accélérer la double transition verte et numérique est impératif. Un retard dans ce domaine exposerait l'économie à un risque de décrochage, à une dépendance technologique accrue et à une stagnation des revenus. À l'inverse, en saisissant ces opportunités, le Vietnam peut réaliser un saut qualitatif en termes de productivité et de niveau scientifique. L'objectif final reste de bâtir un pays prospère et durable, capable de répondre aux attentes de la nouvelle ère. -VNA/VI