Transformation numérique et croissance verte, une transition « double » pour les entreprises vietnamiennes

La double transition est une tendance inévitable que le monde des affaires vietnamien doit saisir dans les années à venir, voici ce qu'ont entendu les participants à la conférence annuelle sur le développement durable organisée le 12 novembre par le journal Dau Tu (Vietnam Investment Review - VIR).

S'adressant à l'événement, le rédacteur en chef du VIR, Le Trong Minh, a déclaré que la transformation numérique offre au pays l'opportunité de parvenir au développement durable, d'augmenter la productivité du travail et d'améliorer la qualité de vie de la population.

"Cependant, pour atteindre les résultats escomptés, le monde des affaires, à l'origine de l'inovation, doit avoir une conscience aiguë de ses responsabilités", a-t-il déclaré.

Soulignant l'urgence de la double transition, le vice-ministre du Plan et de l'Investissement Do Thanh Trung a déclaré que le Vietnam avait mis en œuvre plusieurs stratégies importantes en matière de croissance verte et de réponse au changement climatique, et avait obtenu des résultats encourageants. Cependant, la transformation numérique et la transition verte évoluent encore trop séparément et leur potentiel n'est pas encore pleinement exploité.

Au cours de la période 2017-2021, le Vietnam détenait 15% du total des 493 brevets verts sur les marchés émergents, derrière la Malaisie (51%) et la Thaïlande (20%). Photo: Vietnam+

Pour preuve, il a cité le rapport 2023 de la Banque mondiale sur la tendance à la double transformation selon lequel, au cours de la période 2017-2021, le Vietnam détenait 15% du total des 493 brevets verts sur les marchés émergents, derrière la Malaisie (51%) et la Thaïlande (20%). La plupart des brevets vietnamiens concernent des domaines tels que l'énergie éolienne, la gestion des déchets, la réduction de la pollution de l'air et de l'eau et la construction verte.

En ce qui concerne les technologies de transformation numérique, le Vietnam ne détenait que 8% du total des 537 brevets des économies en développement, derrière la Malaisie (58%), les Philippines (16%) et la Thaïlande (11%). Le rapport montre que la transformation numérique est une force motrice importante pour promouvoir la transformation verte et la la transition « double ».

Les participants ont également entendu des intervenants partager leurs expériences et les leçons apprises sur la croissance verte et le développement durable. Photo: Vietnam+

Les responsqbles du ministère du Plan et de l'Investissement ont souligné un certain nombre de défis liés à la transition « double », pour laquelle la science, la technologie, l’innovation et des ressources humaines de haute qualité constituent les fondements indispensables. La transition « double » doit également être centrée sur les personnes, garantir l’équité et minimiser les impacts sur les groupes vulnérables. Ce processus nécessite cependant une coordination étroite entre l’État et les entreprises. Enfin, les parties doivent également actualiser et comprendre les tendances mondiales et renforcer la coopération internationale.

Le vice-ministre du Plan et de l'Investissement Do Thanh Trung a suggéré que les entreprises étrangère investissant au Vietnam (IDE) soutiennent les petites et moyennes entreprises vietnamiennes lors de leur processus de transition « double ». Enfin, il a souligné que la transformation numérique et la transformation verte doivent se soutenir mutuellement.

Au cours de l'événement, les participants ont également entendu des intervenants partager leurs expériences et les leçons apprises sur la croissance verte et le développement durable. –Vietnam+/VI