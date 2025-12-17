Transformation des produits agricoles à Hanoï : un fort potentiel de valorisation

Malgré les investissements de certaines entreprises, seuls environ 20 % des établissements appliquent des systèmes de gestion de la qualité avancés tels que les BPF, l’ISO 22000 ou l’HACCP..

Ces dernières années, la demande en plats prêts à consommer et en aliments transformés n’a cessé de croître auprès des consommateurs urbains, séduits par leur praticité, leur qualité maîtrisée et leur prix abordable. Cette évolution ouvre de réelles perspectives à l’agro-industrie hanoïenne, notamment pour le développement de produits à forte valeur ajoutée tels que les légumes prédécoupés, les fruits secs, les viandes transformées, les produits de la mer conditionnés ou encore les plats cuisinés.

Pour exploiter pleinement ce potentiel, Mme Nguyên Thi Vân Anh, directrice de la société par actions Tam Thanh Safe Food, estime que les autorités compétentes doivent mettre en place des mécanismes favorisant l’accès des entreprises aux capitaux, au foncier et aux incitations fiscales, tout en renforçant les actions de promotion commerciale. En parallèle, le développement de chaînes de valeur durables, centrées sur la transformation, contribuerait à sécuriser l’approvisionnement, à améliorer la productivité et à renforcer la compétitivité des produits agricoles de Hanoï.