Nouvelles
Transformation des produits agricoles à Hanoï : un fort potentiel de valorisation
Face à des consommateurs de plus en plus attentifs à la praticité, à la sécurité sanitaire et à la qualité des aliments, l’industrie de transformation des produits agricoles, forestiers et halieutiques occupe une place croissante dans la chaîne de valeur agricole de Hanoï.
Selon le Service de l’agriculture et de l’environnement de la capitale, Hanoï compte actuellement 11.510 établissements de production et de commercialisation de produits agricoles, forestiers et halieutiques, dont plus de 1.700 spécialisés dans la transformation. Il convient de souligner que 98,5 % de ces structures sont des petites et moyennes entreprises (PME), souvent dispersées géographiquement et disposant de capacités d’investissement limitées.
.
Mme Nguyên Thi Thu Hang, cheffe du Département de la qualité et du développement des marchés (Service de l’agriculture et de l’environnement de Hanoï), explique que la principale contrainte réside dans le niveau technologique. Environ 77 % des installations de transformation fonctionnent avec des équipements semi-automatiques, tandis que près de 10 % restent entièrement manuelles. Par ailleurs, seules 20 % des entreprises appliquent des systèmes de gestion de la qualité avancés tels que les bonnes pratiques de fabrication (BPF), l’ISO 22000 ou le HACCP.
Malgré les investissements de certaines entreprises, seuls environ 20 % des établissements appliquent des systèmes de gestion de la qualité avancés tels que les BPF, l’ISO 22000 ou l’HACCP..
Ces dernières années, la demande en plats prêts à consommer et en aliments transformés n’a cessé de croître auprès des consommateurs urbains, séduits par leur praticité, leur qualité maîtrisée et leur prix abordable. Cette évolution ouvre de réelles perspectives à l’agro-industrie hanoïenne, notamment pour le développement de produits à forte valeur ajoutée tels que les légumes prédécoupés, les fruits secs, les viandes transformées, les produits de la mer conditionnés ou encore les plats cuisinés.
Pour exploiter pleinement ce potentiel, Mme Nguyên Thi Vân Anh, directrice de la société par actions Tam Thanh Safe Food, estime que les autorités compétentes doivent mettre en place des mécanismes favorisant l’accès des entreprises aux capitaux, au foncier et aux incitations fiscales, tout en renforçant les actions de promotion commerciale. En parallèle, le développement de chaînes de valeur durables, centrées sur la transformation, contribuerait à sécuriser l’approvisionnement, à améliorer la productivité et à renforcer la compétitivité des produits agricoles de Hanoï.
Réalisé par : Hoang Ha Traduction: Diêu Vân