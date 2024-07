Traitement réussi d'un patient étranger atteint d'un cancer rectal

Un patient étranger est examiné par un médecin du Centre universitaire de médecine de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Un médecin indonésien souffrant d'un cancer rectal a été opéré et traité avec succès au Centre universitaire de médecine de Hô Chi Minh-Ville. Cela démontre que les médecins vietnamiens s'améliorent de plus en plus, renforçant ainsi la confiance des patients étrangers.

Ce patient a exprimé sa joie d'avoir choisi le Vietnam comme destination de traitement au cours de plus de quatre derniers mois.

Selon lui, les médecins vietnamiens ont effectué un diagnostic et un traitement précis et efficaces, en prodiguant des soins adaptés. "J'ai bénéficié d'un traitement approfondi à un prix raisonnable, et j'ai pu récupérer rapidement pour rentrer bientôt chez moi", a-t-il partagé.

D'après le professeur agrégé et docteur Nguyen Huu Thinh, du Centre universitaire de médecine de Hô Chi Minh-Ville, le cancer colorectal est une maladie très répandue au Vietnam et à l'échelle mondiale. Une détection précoce permet de traiter efficacement la maladie.

Outre le traitement des maladies, le Centre universitaire de médecine de Hô Chi Minh-Ville offre également une formation en chirurgie laparoscopique colorectale aux médecins nationaux et internationaux.

Selon les statistiques, au cours des 15 dernières années, 763 médecins venant d'Indonésie, de Malaisie, du Myanmar, du Pakistan, des Philippines, de Singapour, de la Thaïlande... ont suivi des formations en chirurgie laparoscopique ici. -VNA/VI