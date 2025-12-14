Traçabilité : l’obstacle majeur demeure la normalisation des données

Dans un contexte de croissance rapide du commerce numérique, la traçabilité est devenue le "passeport" indispensable permettant aux produits vietnamiens de conquérir des marchés exigeants. Toutefois, l'absence de systèmes normalisés et de données vérifiées demeure un frein majeur, limitant la capacité des entreprises à en exploiter pleinement les bénéfices.

Les technologies avancées telles que la blockchain, l'Internet des objets (IoT), l'Identification par radiofréquence (RFID), les mégadonnées et les QR codes ne se limitent plus à numériser l'information : elles transforment chaque produit en un "passeport de qualité" permettant de suivre l'ensemble de son parcours, de la matière première au consommateur final. Dans un marché où la confiance devient un critère décisif, ce passeport numérique constitue un avantage concurrentiel majeur.

Selon Nguyên Thi Tinh, directrice générale de Vifon, la traçabilité est au cœur du contrôle qualité pour tous les produits destinés aux marchés domestique et international. Pour elle, chaque entreprise doit prendre l'initiative d'élaborer sa propre méthode de traçabilité des denrées alimentaires, dans un contexte où les produits contrefaits et de faible qualité restent répandus.

À Dak Lak, les entreprises agricoles ayant apposé des QR codes sur les durians, le café ou le poivre ont constaté une amélioration nette de la transparence et de l'accès au marché.

Selon Lê Anh Trung, président de l'Association du durian de Dak Lak, la traçabilité ouvre de véritables opportunités à l'exportation. Les consommateurs privilégient désormais les produits dont l'origine est clairement démontrée, un élément renforçant la valeur de marque et les relations commerciales.

Selon Trân Thanh Binh, de l'Agence du commerce extérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce, le Vietnam participe aujourd'hui à 19 accords de libre-échange. Pour bénéficier pleinement des préférences tarifaires, les entreprises doivent respecter strictement les règles d'origine et les exigences de traçabilité, considérées comme le "passeport" des produits vietnamiens à l'international.

Selon Nguyên Van Thành, de l'Agence du commerce électronique et de l'économie numérique du Vietnam relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, le Vietnam est actuellement le troisième marché du commerce électronique à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est, derrière l'Indonésie et la Thaïlande. Le chiffre d'affaires du commerce électronique de détail a atteint environ 20,5 milliards de dollars en 2023, 25 milliards en 2024 et devrait atteindre 31,5 milliards en 2025, soit une croissance annuelle moyenne de 25,5 %.

Lorsqu'un utilisateur scanne le code QR du produit, son téléphone affiche une notification permettant de récupérer des informations sur l'origine du produit. Photo: VNA

Cependant, le principal obstacle réside dans l'absence d'un système garantissant l'authenticité des informations sur les produits. Les consommateurs voient un QR code, sans avoir la certitude que les données sont fiables, tandis que les entreprises respectueuses des normes subissent une concurrence déloyale de la part de produits de qualité médiocre. La traçabilité n'est donc pas seulement un outil technique, mais constitue la base éthique du commerce électronique. D'où la nécessité de mettre en place un système national unifié de traçabilité.

"La traçabilité est avant tout la pierre angulaire de la confiance dans l'environnement numérique", affirme Nguyên Van Thành. Dans la stratégie nationale de développement de l'économie numérique, l'établissement d'un système de traçabilité unifié constitue ainsi un levier essentiel pour bâtir un commerce électronique transparent, responsable et durable, tout en renforçant la compétitivité internationale des produits vietnamiens.

Dans un contexte où le gouvernement accélère le développement de l'économie numérique, la mise en place d'un système national unifié de traçabilité devient une étape décisive, mettant fin à au manque d'interconnexion des données entre ministères, secteurs et localités.

Une fois les données érigées en langage commun, le commerce électronique pourra non seulement croître plus rapidement, mais aussi devenir plus transparent, équitable et responsable.-VNA/VI