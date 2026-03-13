Traçabilité, contrôle et sensibilisation : la stratégie de Khanh Hoa contre la pêche INN

Khanh Hoa durcit les mesures contre la pêche INN. Photo: VNA

La province de Khanh Hoa (Centre) intensifie la mise en œuvre des mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), dans le cadre des efforts nationaux visant à développer durablement le secteur halieutique et à lever l’avertissement dit « carton jaune » émis par la Commission européenne (CE).

Selon les autorités locales, les actions se concentrent sur quatre axes principaux : la gestion de la flotte de pêche, le suivi des activités en mer, la traçabilité des produits de la mer et le contrôle des entreprises exportatrices de produits halieutiques.

Dans la commune côtière de Ca Na, où la pêche constitue l’activité économique dominante, les autorités ont renforcé la sensibilisation des pêcheurs aux réglementations en vigueur et aux exigences liées à la lutte contre la pêche INN. Selon Phan Thanh Son, vice-président du Comité populaire communal, Ca Na compte 659 bateaux de pêche de plus de six mètres, dont plus de 400 navires de plus de 15 mètres. Les navires ne répondant pas aux conditions d’exploitation ont été immobilisés afin d’éviter toute infraction.

Les autorités locales coopèrent étroitement avec les garde-côtes et les services compétents pour surveiller les activités des navires, contrôler les entrées et sorties des ports et assurer le suivi des captures débarquées. Les données relatives aux navires sont régulièrement mises à jour dans la base nationale VNFishbase, et l’ensemble des bateaux concernés est équipé de dispositifs de surveillance par satellite.

Selon le lieutenant Nguyen Huu Manh, chef du poste de contrôle des gardes-frontières de Ca Na, son unité collabore régulièrement avec les forces compétentes pour organiser, sous diverses formes, des campagnes de sensibilisation destinées aux pêcheurs. Grâce à ces efforts, le niveau de conscience et de respect des réglementations relatives à la lutte contre la pêche INN s’est nettement amélioré. Aucun navire de la localité n’a récemment été signalé en infraction aux règles INN.

Phan Thanh Son a affirmé qu’à ce jour, la commune n’a enregistré aucun cas de violation grave des réglementations relatives à la pêche INN. Les infractions mineures ont fait l’objet de rappels et de campagnes de sensibilisation, sans récidive constatée.

Les réglementations relatives à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (IUU) sont claires, et les pêcheurs en ont pleinement connaissance. Ils sont conscients de la nécessité de respecter strictement les règles, notamment l’installation d’un dispositif de surveillance des navires, l’enregistrement et l’inspection des bateaux, l’identification claire par marquage et numérotation, ainsi que la déclaration précise des départs, des entrées au port et du déchargement des captures. « Mon navire, comme ceux des pêcheurs de la localité, respecte rigoureusement ces réglementations et n’empiète pas sur les eaux étrangères lors des activités de pêche », a déclaré Lê Minh Hoan, propriétaire du bateau de pêche NT 90657.

À l’échelle provinciale, Khanh Hoa compte plus de 5.100 navires de pêche, tous enregistrés et autorisés à exercer leurs activités. Les autorités ont également renforcé la surveillance des navires non éligibles et mis en place un système de contrôle permanent pour suivre les activités de pêche en mer.

Parallèlement, la province développe des solutions numériques pour améliorer la traçabilité des produits de la mer, notamment à travers le système électronique eCDT, permettant de surveiller les débarquements dans les ports de pêche. Les entreprises exportatrices, en particulier celles exportant vers l’Union européenne, font également l’objet de contrôles renforcés afin de garantir le respect des réglementations internationales.

Les autorités provinciales soulignent que ces efforts visent non seulement à répondre aux recommandations de la Commission européenne, mais aussi à assurer la durabilité à long terme du secteur halieutique vietnamien et à préserver les ressources marines. -VNA/VI