Nouvelles
Toute activité étrangère menée dans l’archipel de Hoàng Sa sans l’autorisation du Vietnam est totalement illégale
C’est ce qu’a souligné, le 9 janvier, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, en réponse à une question d’un journaliste concernant la réaction du Vietnam à l’ouverture par la Chine d’un centre commercial sur l’île de Phu Lâm, relevant de l’archipel vietnamien de Hoàng Sa.
« Toute activité menée par des parties étrangères dans l’archipel de Hoàng Sa sans l’autorisation du Vietnam est totalement illégale, nulle et non avenue. Le Vietnam s’y oppose fermement », a-t-elle affirmé. - VNA/VI