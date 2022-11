Tours et détours à Lang Son, dans le Nord

Lang Son est une province de la région montagneuse du Nord du Vietnam, à la frontière avec la Chine, où il y a de nombreuses destinations touristiques attrayantes.



Mâu Son



Il y a près de 100 ans, les Français ont découvert Mâu Son comme un joyau caché au milieu de la jungle et ont fait de ce sommet sacré une station balnéaire idéale. En partant de la ville de Lang Son, parcourez 15 km, le long de l’autoroute 4B en direction de Lang Son - Lôc Binh jusqu’à la jonction de Mâu Son, à partir de là, vous devrez conquérir la route de montagne ardue et difficile de 15 km de long avec des rebondissements pliants en continu.

Il y a près de 100 ans, les Français ont découvert Mâu Son comme un joyau caché au milieu de la jungle et ont fait de ce sommet sacré une station balnéaire idéale. Photo: dulich24.com.vn

Porte frontalière de Tân Thanh



Tân Thanh (Vietnam) – Po Chai (Chine). C’est l’une des quatre principales portes frontalières de la zone économique de la porte frontalière de Dông Dang (avec les portes frontalières Huu Nghi, Côc Nam et Chi Ma), générant d’énormes recettes budgétaires annuelles (en 2009, il a atteint 1.953 milliards de dôngs et en 2010 ce chiffre était de 2.511 milliards de dôngs).



Vallée de Bac Son



Vallée de Bac Son dans la province de Lang Son, à 160 km au nord de Hanoï, à une altitude de 500 à 1.200 m.



Au nord, la vallée de Bac Son borde le district de Binh Gia, à l’est se trouve Van Quan, au sud se trouve Huu Lung, à l’ouest se trouve la province de Thai Nguyên.



La grotte de Nhi Thanh



C’est une grotte rocheuse naturelle de plus de 500 m de long, avec de nombreuses scènes spectaculaires.



La grotte de Nhi Thanh est associée au célèbre Ngô Thi Sy, qui a découvert la grotte de Nhi Thanh et a fait le restaurer et en faire une destination touristique en mai 1779.

C'est une grotte rocheuse naturelle de plus de 500 m de long, avec de nombreuses scènes spectaculaires. Photo : dulich24.com.vn

La grotte de Nhi Thanh est assez grande, a de nombreux coins, et de nombreuses stalactites tombent sous différentes formes. Depuis la porte principale de la grotte, on voit la pagode Tam Giac vénérant Confucius, Lao Tseu et Shakyamuni. La grotte de Nhi Thanh est assez grande, a de nombreux coins, et de nombreuses stalactites tombent sous différentes formes. Depuis la porte principale de la grotte, on voit la pagode Tam Giac vénérant Confucius, Lao Tseu et Shakyamuni.

Dans la grotte, il y a une statue Ngô Thi Si sculptée dans la falaise, et sur le mur de la grotte il y a aussi de nombreux poèmes de lui et des personnages célèbres.



La citadelle de la dynastie de Mac



La citadelle de la dynastie Mac située dans le quartier de Tam Thanh, ville de Lang Son, est un monument architectural militaire de la période féodale du Vietnam.

La citadelle de la dynastie Mac située dans le quartier de Tam Thanh (ville de Lang Son), est un monument architectural militaire de la période féodale du Vietnam. Photo : dulich24.com.vn

Selon les documents restants, la citadelle était une base militaire cruciale bloquant l’unique route reliant le Nord au Sud, construite par Mac Kinh Cung au XVIe siècle comme base contre Lê - Trinh.



Le temple de Ky Cung



Le temple de Ky cung est considéré comme un lieu sacré, qui est le lieu de culte du génie Giao Long (génie des rivières et de l’eau) ayant la tâche de garder la pluie et le vent favorable toute l’année. Le temple de Ky Cung a été classé site historique national et culturel.



Le marché de Dông Kinh



Si vous venez à Lang Son sans aller aux marchés, vous ne connaîtrez pas Lang Son. L’un des choix de nombreux touristes est le marché de Dông Kinh, le plus grand centre commercial de la ville de Lang Son.



Le marché de Ky Lua



Le marché qui existe depuis des centaines d’années, est un centre commercial très fréquenté par les habitants de la province ainsi que par les visiteurs de l’extérieur de la province et des zones avoisinantes.



Le marché de Ky Lua est célèbre depuis longtemps, c’est pourquoi les visiteurs de Lang Son visitent toujours le marché de Ky Lua pour acheter des souvenirs.



La grotte de Tam Thanh



Un poème de Ngô Thi Si (1726 - 1780) est gravé sur le mur à droite de la grotte lorsqu’il était gouverneur de la ville de Lang Son. Le poème loue la beauté naturelle majestueuse.



Dans la grotte, il y a une statue de Bouddha Amitabha et de nombreuses stalactites spectaculaires.



La porte de Chi Lang



Avec une échelle monumentale, une position cruciale, la porte de Chi Lang est considérée comme la muraille de Thang Long dans le passé avant les expéditions des envahisseurs du Nord.



Chi Lang est une terre de gens talentueux ayant de brillants exploits dans la région frontalière nord du pays. Avec sa place cruciale, Chi Lang est considéré comme une muraille de la citadelle de Thang Long pour arrêter les expéditions du Nord.



La montagne Tô Thi