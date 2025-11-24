Tournée du Premier ministre : un nouvel élan stratégique au Moyen-Orient et en Afrique

Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung. Photo: VGP

Selon le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, cette tournée a comporté plus de 50 activités. Le Premier ministre a tenu des entrevues et entretiens approfondis avec les plus hauts dirigeants des trois pays, rencontré de grands groupes économiques, prononcé des discours politiques, et rencontré les communautés vietnamiennes locales.

La tournée a permis d’établir des fondements nouveaux pour la coopération stratégique et la diversification des partenaires, tout en ouvrant un espace de développement élargi pour les entreprises et provinces vietnamiennes. Le Vietnam et ces trois pays ont porté leurs relations au niveau de partenariat stratégique, faisant du Koweït, de l’Algérie et de l’Afrique du Sud les premiers partenaires stratégiques du Vietnam parmi les quelque 70 pays du Moyen-Orient et d’Afrique. Plus de 10 accords de coopération ont été signés dans divers domaines.

Les dirigeants des trois pays ont accueilli avec beaucoup de respect et de chaleur le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et la délégation vietnamienne de haut rang. Les échanges ont été substantiels et cordiaux, comme entre amis proches. En Afrique du Sud, malgré la semaine la plus chargée du G20, le président sud-africain a accordé un entretien au Premier ministre vietnamien, signé des documents communs et mandaté le vice-président pour coprésider le Forum économique bilatéral.

Grâce à cette tournée, le Vietnam a consolidé ses relations traditionnelles, renforcé les domaines de coopération existants et ouvert de nouveaux champs de coopération, notamment dans des secteurs tels que l'énergie et la pétrochimie, la transformation des produits agricoles, des produits de la mer et des minéraux, la science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique ; la défense et la sécurité ; les échanges entre les populations.

Concernant le G20, le Vietnam a été pour la deuxième année consécutive invité au Sommet. Lors du Sommet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté deux interventions majeures sur la solidarité internationale et le développement durable. Les contributions vietnamiennes ont été appréciées.

A cette occasion, le Premier ministre a rencontré plus de 30 dirigeants de nombreux pays et organisations internationales.

Pour la mise en œuvre des résultats de ce voyage, le ministre Lê Hoai Trung a souligné cinq orientations : promouvoir des relations substantielles ; élaborer rapidement des plans d’action pour les nouveaux partenariats stratégiques ; renforcer les mécanismes de coopération disponibles ; diffuser les résultats de la tournée auprès des ministères, localités et entreprises ; et poursuivre une participation proactive aux mécanismes multilatéraux, dont le G20.-VNA/VI