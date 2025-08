Tourisme sportif, un levier pour renforcer l’attractivité des destinations

Le tourisme sportif est une forme de tourisme combinant la participation ou l’observation d’activités sportives avec la découverte des paysages et de la culture locale. Grâce à la diversité des reliefs, de nombreuses régions du Vietnam disposent d’un fort potentiel pour développer ce type de tourisme.

Valoriser l’image des territoires

Le Festival de la rivière 2024 à Hô Chi Minh-Ville a laissé une forte impression auprès des touristes nationaux et étrangers. Les activités comme la traversée à la nage, le stand up paddle, la voile, la motomarine ou encore le parapente ont dynamisé l’expérience touristique de la ville.

Selon Nguyen Thi Anh Hoa, directrice du Service municipal du Tourisme, ce festival illustre la réussite de la combinaison innovante entre tourisme, sport et culture, contribuant à attirer plus de 1,3 million de visiteurs en seulement dix jours début juin 2024, avec une hausse de 25 à 30 % du taux d’occupation des établissements d’hébergement par rapport à la même période de l’année précédente.

Dans la province de Tây Ninh, une course baptisée « The Legendary Run – La course légendaire » mènera en août les coureurs à travers des sites emblématiques comme le lac de Nui Da et la vallée de Ma Thiên Lanh, pour mettre en valeur les paysages et la culture de la région.

Capitaliser sur les atouts naturels et culturels

Le docteur Doan Manh Cuong (Université Nguyen Tat Thanh) souligne que de nombreuses localités réunissent les conditions idéales – paysage, climat, identité culturelle – pour organiser des événements sportifs liés au tourisme. Le sport et le tourisme sont interdépendants : les compétitions attirent non seulement les athlètes, mais aussi de nombreux spectateurs qui voyagent pour assister aux événements et découvrir les destinations.

Cependant, pour maximiser l’impact de ces activités, il est nécessaire d’investir dans les infrastructures sportives, de favoriser la participation du secteur privé, de former des ressources humaines spécialisées, d’intensifier la promotion à l’international et de veiller à la protection de l’environnement.

Nguyen Cong Hoan, directeur général de Flamingo Redtours, estime qu’une coordination étroite entre les acteurs concernés est essentielle pour organiser des événements sportifs sûrs, attractifs et bien intégrés à l’offre touristique locale. Il préconise le développement de circuits combinant sport et découverte culturelle.

Plusieurs représentants des secteurs du tourisme, de la culture et du sport de Hô Chi Minh-Ville affirment que la ville dispose de nombreux atouts pour accueillir des événements sportifs à caractère touristique. À l’avenir, des événements thématiques seront développés selon les spécificités de chaque zone : les quartiers fluviaux comme Khanh Hoi ou Nhieu Loc accueilleront des festivals sportifs nautiques ; les zones littorales comme Can Gio ou Con Dao mettront en valeur les sports et la culture maritimes.

L’objectif est de faire de Hô Chi Minh-Ville une « mégapole intelligente » non seulement dynamique sur le plan économique, mais aussi riche en culture, en art, en sport et en style de vie contemporain.-VNA/VI