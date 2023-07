Tourisme : l’objectif de 8 millions de visiteurs étrangers en 2023 est atteignable

Lors de sa 5e session, l’Assemblée nationale a approuvé la Loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur la sortie et l'entrée des citoyens vietnamiens et la Loi sur l'entrée, la sortie, le transit et la résidence des étrangers au Vietnam. Cela est considéré comme un moyen pour le secteur du tourisme d'accélérer sa reprise et d’atteindre l'objectif de8 millions de visiteurs étrangers cette année.



Selon des représentants d’agences de voyage, les textes approuvés par l’Assemblée nationale, qui entreront en vigueur en août 2023, créeront des conditions plus favorables à l’accueil de visiteurs étrangers, notamment avec la prolongation de la durée de validité du visa électronique à 90 jours, au lieu de 30 jours comme auparavant.



L’entrée en vigueur des lois en août 2023 est une opportunité pour les entreprises de mener des activités de promotion du tourisme auprès des marchés cibles dans la haute saison automne-hiver (d’octobre 2023 à avril 2021).

Lors de sa 5e session, l’Assemblée nationale a approuvé la Loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur la sortie et l'entrée des citoyens vietnamiens et la Loi sur l'entrée, la sortie, le transit et la résidence des étrangers au Vietnam. Photo: VNA



L'amélioration de la politique des visas montre la capacité du Vietnam de faire preuve d'adaptation et de flexibilité dans ses efforts de redressement de l'industrie du tourisme après la pandémie de COVID-19. Elle constitue également une base permettant aux entreprises touristiques de créer de nombreux produits nécessitant du temps tels que services de villégiature pour les personnes âgées, tourisme médical, tourisme scientifique…



La directrice de Sunsmile Travel Travel Company, Duong Thanh Hang, prévoit qu’avec la nouvelle politique, non seulement le nombre de touristes augmentera, mais aussi celui de visiteurs orientés vers l'investissement, la recherche d'un travail et d'opportunités commerciales.



Le directeur adjoint de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Ha Van Sieu, prévoit que l'objectif de 8 millions de visiteurs internationaux cette année serait atteint voire dépassé.



Pour atteindre cet objectif, l'ensemble de l'industrie du tourisme se concentre sur la publication de la Planification du système touristique vietnamien pour la période 2021 - 2030, avec vision jusqu'en 2045 dès son approbation par le gouvernement. En outre, le secteur met en œuvre la Stratégie nationale de marketing du tourisme jusqu'en 2030, un projet d'application des technologies pour développer le tourisme intelligent et un autre de développement du tourisme communautaire.-VNA/VI