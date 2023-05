Tourisme : le Vietnam continue de remonter la pente

Le Vietnam s’est fixé l’objectif d’accueillir 110 millions de touristes cette année, dont huit millions d’étrangers, pour un revenu total de 27,4 milliards de dollars, a-t-on appris de sources officielles.

Touristes visitant le temple de la Littérature à Hanoi. Photo: VNA

En avril, plus de 984.000 étrangers ont visité le Vietnam, soit 9,7 fois plus qu’à la même période de l’an dernier, selon l’Office général des statistiques.

Ce chiffre a porté le nombre total d’arrivées internationales au Vietnam au cours des quatre premiers mois à près de 3,7 millions, soit 19,2 fois plus qu’à la même période en 2022.

La République de Corée restait la plus grande pourvoyeuse de touristes, avec plus d’un million, suivie par les États-Unis avec 263.000, et la Chine avec 252.000.

Le directeur général adjoint de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, Hà Van Siêu, a déclaré qu’avec la croissance actuelle du nombre de touristes et la réalisation de programmes de promotion du tourisme et d’événements culturels et touristiques, le Vietnam devrait attirer 10 millions de touristes étrangers cette année.

Outbox, une société d’études de marché sur les voyages, a déclaré que le retour du tourisme international sera très lent et devrait durer jusqu’à la fin de 2024, en raison de la faible demande touristique sur les marchés clés et des perspectives incertaines du tourisme mondial en 2023.

Par conséquent, avec la dynamique de reprise des principaux marchés sources du second semestre 2022 jusqu’à présent, Outbox a estimé que les perspectives de reprise les plus probables pour le tourisme international au Vietnam sont de 40% du chiffre enregistré en 2019, soit l’équivalent de 7,2 millions de touristes.

Les arrivées internationales au Vietnam au cours des quatre premiers mois de cette année sont estimées à près de 3,7 millions. Photo: vneconomy.vn

Le scénario le plus positif, lorsque la vitesse de redressement des marchés atteindra le niveau optimal, est que le Vietnam attirerait 10 millions de touristes étrangers, soit 60% du bilan de 2019.

Dans le scénario le moins optimiste, l’incertitude sur les impacts économiques et la course acharnée pour attirer le retour du marché chinois parmi les destinations de la région créeront une pression considérable, faisant que le tourisme international au Vietnam n’atteindra que 35% de son niveau de 2019, ou 6,3 millions d’arrivées internationales.

Selon les scénarios de reprise de l’Organisation mondiale du tourisme pour 2023, les arrivées internationales pourraient atteindre cette année 80 à 95% des niveaux d’avant la pandémie de Covid-19, en fonction de nombreux facteurs.

En plus du marché chinois, le Vietnam devrait à nouveau attirer les touristes des principaux marchés tels que le Japon, la République de Corée, Taïwan (Chine), les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie.

Par conséquent, selon Outbox, 10 millions de touristes étrangers étrangers au Vietnam peuvent être attendus en 2023, compte tenu des facteurs d’impact et des efforts synchrones des organes de gestion et des agences de voyage. – VNA/VI