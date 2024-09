Tourisme : Le Vietnam au salon IFTM Top Resa 2024 en France

Un numéro artistique du Vietnam présenté au salon IFTM Top Resa 2024 en France. Photo : VNA

Le Vietnam participe à l’édition 2024 du salon IFTM Top Resa - le seul salon B2B spécialisé sur le tourisme en France, qui se tient du 17 au 19 septembre à Paris.



Le pavillon vietnamien rassemble des unités de l'Association culturelle et touristique vietnamienne en Europe, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines, le Centre culturel du Vietnam en France et 10 entreprises vietnamiennes en opération sur le marché français.



Le pavillon fournit des informations complètes sur le développement du tourisme au Vietnam, ses destinations et ses produits touristiques diversifiés, son climat d'investissement attrayant et ses potentiels touristiques.



Lors de la cérémonie d’inauguration, l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang, s’est déclaré convaincu que le retour des entreprises vietnamiennes au salon IFTM Top Resa 2024 après le COVID-19, attirerait une grande attention de la part des partenaires. Il a déclaré espérer que lors du salon, les entreprises vietnamiennes établiraient des relations avec des partenaires français et régionaux, contribuant ainsi à attirer de nombreux touristes internationaux au Vietnam dans un avenir proche.



Créé en 1979, le salon nommé « Top Resa » avait lieu à Deauville et était spécialiste de la cible loisir. En 2008, c’est le grand virage, le salon change légèrement de nom pour s’appeler « IFTM Top Resa », déménage à Paris et devient un salon multi-cibles couvrant tous les motifs de déplacements : loisirs, affaires, MICE & événementiel, groupe & digital.



Cette année, le salon réunit plus de 1.600 labels touristiques de nombreux pays et territoires du monde.-VNA/VI