Tourisme : le delta du Mékong crée son attraction à partir de destinations typiques

Le delta du Mékong est l'une des sept régions touristiques clés du pays. Pour développer son secteur économique, l'Association du tourisme du delta du Mékong a reconnu de nombreuses destinations touristiques typiques, contribuant ainsi à créer une motivation pour le développement du tourisme durable. La région compte actuellement 53 destinations touristiques typiques.



Ressources naturelles et produits exceptionnels



Selon l'Association du tourisme du delta du Mékong, les destinations reconnues comme destinations touristiques typiques sont très diverses, comprenant des sites touristiques, des reliques culturelles et historiques, des parcs nationaux, des établissements de production artisanale traditionnelle... Tous disposent de ressources touristiques spécifiques et de produits et services exceptionnels, contribuant à attirer et à répondre aux besoins divers d'un grand nombre de touristes.



Le directeur du Département de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Bac Lieu, Tran Thi Lan Phuong, a informé que la province compte 11 sites reconnus comme destinations touristiques typiques de la région, soit plus que toutes les autres localités du delta du Mékong.



Il s'agit de produits touristiques culturels, de produits touristiques de village de métier associés à l’art de "don ca tai tu" (chant des amateurs), de produits culturels et spirituels associés aux temples des Khmers, de produits touristiques communautaires... En 2023, la province de Bac Lieu devrait attirer environ 4,2 millions de visiteurs nationaux et étrangers.



Tra Vinh, pour sa part, vise le développement de produits du tourisme culturel associés au tourisme spirituel, à l'agrotourisme comme l'un de ses points forts.



L'ambition de devenir l'un des pôles touristiques du delta du Mékong

La pagode de Hung Thien, commune de Hung Thanh, dictrict de Vinh Loi à Bac Lieu est une destination spirituelle attrayante de touristes. Photo : VNA

Le représentant de l'Association du tourisme du delta du Mékong a affirmé qu'il était très important de valoriser la réputation des sites reconnus comme destinations touristiques typiques de la région.



Faisant référence à l'orientation du développement du tourisme sur la base de la promotion des atouts de ces destinations touristiques typiques, Phan Thanh Duy, vice-président du Comité populaire de la province de Bac Lieu, a déclaré que la province avait déterminé que d'ici 2025, elle accueillerait plus de 7 millions de visiteurs et réaliserait une recette touristique de plus de 10 000 milliards de dongs (410 millions de dollars), contribuant à hauteur de 7 à 9 % au PIB provincial.



Bac Lieu s'efforce de devenir l'un des pôles touristiques du delta du Mékong. L'une des solutions auxquelles la province attache de l'importance est d'exploiter efficacement des produits touristiques spécifiques, en particulier ceux acceptés par le marché et reconnus par l'Association du tourisme du delta du Mékong comme destinations touristiques typiques.



Parlant du développement de divers produits et services expérientiels à Can Tho, Nguyen Huu Hoang, directeur adjoint du village touristique de My Khanh du district de Phong Dien, a déclaré que ce village était une destination touristique typique du delta du Mékong et avait récemment été reconnu comme produit OCOP (programme One Commune One Product). Pendant les congés du Têt, le village s'attend à accueillir plus d'un millier de touristes nationaux et étrangers. -VNA/VI