Tourisme : Lao Cai accueille 250 000 visiteurs pendant le Nouvel An lunaire

À l’occasion du Têt traditionnel 2026, la province de Lao Cai a connu un afflux massif de visiteurs vers ses destinations emblématiques telles que Sa Pa, Ta Van, Bac Ha, Y Ty, Tu Le ou Mu Cang Chai. Les voyageurs y ont recherché des paysages grandioses, une gastronomie montagnarde authentique et une immersion dans les traditions des minorités ethniques.

Les villages de tourisme communautaire, en particulier Ta Van et Y Ty, ont fortement séduit les visiteurs en quête d’authenticité. Randonnées à travers les rizières en terrasses, bains aux herbes médicinales des Dao rouges, découverte du tissage et de la broderie traditionnels figurent parmi les expériences les plus prisées. De nombreux homestays affichaient complet, avec des taux de réservation dépassant parfois 90 %. À Y Ty, où l’on recense une trentaine d’hébergements chez l’habitant, les établissements ont renforcé leurs services afin de répondre à la demande exceptionnelle.

Selon le Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, au 19 février 2026 (3ᵉ jour du premier mois lunaire), Lao Cai a accueilli environ 250 000 visiteurs, dont 23 000 touristes internationaux. À Sa Pa seulement, 71 600 arrivées ont été enregistrées. Les recettes touristiques provinciales sont estimées à 700 milliards de dôngs (plus de 27 millions de dollars), avec un taux d’occupation moyen de 70 à 80 %, atteignant 90 à 95 % à Sa Pa.

Le mont Fansipan a également attiré des milliers de visiteurs à l’occasion du festival printanier "Ouverture de la Porte du Ciel" 2026, mettant à l’honneur les traditions culturelles du Nord-Ouest, notamment la fête Gau Tao et diverses activités folkloriques.

Par ailleurs, au poste-frontière international de Lao Cai, les formalités d’entrée et de sortie ont été sensiblement fluidifiées grâce au déploiement du système de contrôle automatisé Autogate, facilitant les flux transfrontaliers et soutenant le développement du tourisme frontalier de la province.-VNA/VI