Tourisme : la province de Diên Biên parée pour le décollage

Terre chargée d’histoire, la province de Diên Biên vise à se positionner comme une destination touristique majeure au Vietnam. Aujourd’hui, en mettant en valeur son histoire, sa culture et ses paysages pittoresques, Diên Biên s’applique à faire du tourisme un secteur de pointe permettant de stimuler la croissance de son économie.

Le Musée de la victoire de Diên Biên Phu construit en 2012 et inauguré en 2014 à l'occasion du 60e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu. Photo: dienbien.gov.vn



Situé dans la ville éponyme, le Musée de la Victoire de Diên Biên Phu est un site incontournable pour les visiteurs en quête d’expériences authentiques. Son attrait réside dans le Panorama de la bataille de Diên Biên Phu, la plus grande peinture panoramique d’Asie du Sud-Est et l’une des trois plus grandes au monde. Cette fresque retrace de manière détaillée et vivante le déroulement de cette bataille mondialement connue, offrant aux spectateurs une vision complète et immersive de la victoire des forces armées vietnamiennes il y a 70 ans.

"Je suis très émue et fière de la victoire de nos prédécesseurs. Les images ici m’ont permis de mieux comprendre leurs sacrifices. J’espère sincèrement avoir davantage d’opportunités de revenir ici pour en apprendre davantage sur une page glorieuse de l’histoire nationale", a partagé Kiêu Thi Trang, une touriste venue de la ville de Son La.

En tant que terre riche en diversité culturelle des ethnies et dotée d’un grand potentiel pour le développement du tourisme écologique et communautaire, la province de Diên Biên organise de nombreuses activités mettant en valeur la richesse culturelle locale, en plus du tourisme historique. Parmi celles-ci, le Festival des Fleurs de bauhinie qui se déroule mi-mars chaque année est un événement à ne pas manquer.



Grâce à une approche innovante dans le développement du tourisme, Diên Biên a accueilli pour la première fois un million de visiteurs en 2023, comme l’a souligné Nguyên Minh Phu, directeur du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme.

Des visiteurs au Monument de la Victoire de Diên Biên Phu. Photo : VNA



"Le chiffre d’un million de visiteurs à Diên Biên est une excellente nouvelle, même si récemment, l’aéroport de Diên Biên a dû suspendre temporairement ses activités pour des travaux de modernisation. Ce résultat est le fruit d’un engagement et d’un effort collectif de tout le système politique et de la conscience accrue des habitants envers le tourisme", a-t-il affirmé.

Pour stimuler la croissance de l’industrie touristique locale, cette année, la province a décidé d’accueillir l’Année nationale du tourisme - Diên Biên 2024 ayant pour thème "Gloire de Diên Biên Phu - Expérience infinie". D’après Lê Thành Dô, président du Comité populaire provincial, dans le cadre de cet événement, près de 170 activités ont été prévues.

“Diên Biên est prête à accueillir les visiteurs qui sont invités à découvrir les paysages pittoresques et la richesse culturelle de ses 19 ethnies, mais aussi, bien sûr, à se rendre sur l’ancien champ de bataille datant de 70 ans”, a-t-il indiqué.

La province de Diên Biên vise à accueillir 1,3 million de visiteurs cette année. – VOV/VNA/VI