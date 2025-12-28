Tourisme intérieur : envolée de la demande à l’occasion du Nouvel An 2026

L’officialisation d’un congé de quatre jours à l’occasion du Nouvel An 2026, du 1er au 4 janvier, a provoqué une effervescence immédiate sur le marché touristique de Hô Chi Minh-Ville, entraînant une forte hausse des réservations de circuits.

Les agences de voyages et voyagistes de la mégapole du Sud se réjouissent de cette dynamique de fin d’année, portée par un regain marqué de l’intérêt pour les destinations nationales, tant de la part des voyageurs vietnamiens que des résidents étrangers.

Alors que de nombreuses familles hésitaient initialement à planifier des déplacements en raison d’un calendrier tombant en milieu de semaine, l’annonce officielle de ce long week-end a finalement encouragé une large clientèle à opter pour des séjours courts à l’intérieur du pays. Ce choix du tourisme de proximité s’explique notamment par la décision tardive des autorités, mais aussi par le désir de renforcer les liens familiaux grâce aux primes de fin d’année et au budget traditionnellement consacré aux loisirs durant cette période.

Cette dynamique ne se limite pas au seul Nouvel An civil. Les perspectives pour le prochain Nouvel An lunaire (Têt du Cheval) s’annoncent également très favorables. Selon les données d’Agoda pour février 2026, l’intérêt des voyageurs vietnamiens connaît une nette progression : les recherches liées au tourisme intérieur augmentent de près de 22 %, tandis que la demande pour les voyages à l’étranger progresse de 7 %.

Thao Cam Vien attire toujours de nombreux visiteurs. Photo : VNA

Vu Ngoc Lam, directeur national d’Agoda Vietnam, souligne que ces congés prolongés offrent une occasion idéale pour les familles de se retrouver et de découvrir les richesses du pays. Dans ce contexte, des destinations telles que Vung Tau et Hô Chi Minh-Ville figurent parmi les cinq lieux les plus recherchés, confirmant l’attrait pour des séjours pratiques et facilement accessibles.

De son côté, le voyagiste Vietravel fait état d’une forte accélération des réservations depuis la mi-décembre et prévoit d’accueillir environ 130 000 clients pour les festivités du Nouvel An. Plus largement, les entreprises du secteur à Hô Chi Minh-Ville enregistrent une hausse de 15 à 20 % de leurs ventes par rapport à l’an dernier.

Au-delà de la croissance des volumes, les professionnels observent également une montée en gamme de la demande : les voyageurs privilégient désormais des prestations de qualité, notamment l’hôtellerie quatre et cinq étoiles, des horaires de transport optimisés, ainsi que des formules « combo » personnalisées et des circuits sur mesure, particulièrement appréciés par les petits groupes et les Vietnamiens de l’étranger.-VNA/VI