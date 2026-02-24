Tourisme du Têt 2026 : dynamisme, sécurité et croissance impressionnante

Le Têt du Cheval 2026 a marqué une saison touristique particulièrement animée et prospère à l’échelle nationale, avec des chiffres de croissance remarquables tant en nombre de visiteurs qu’en recettes.

Les sites historiques ont accueilli de nombreux jeunes venus les visiter et en découvrir l’histoire durant les vacances du Têt. Photo : VNA

Durant les neuf jours de congé du Nouvel An lunaire (du 14 au 22 février), le secteur touristique vietnamien a accueilli et servi environ 14 millions de visiteurs, soit une hausse de 12 % par rapport à la même période en 2025. Un signal positif qui ouvre l’année sous de bons auspices pour « l’industrie sans fumée ».

Selon l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, l’activité touristique durant le Têt ne s’est pas limitée aux grandes métropoles, mais s’est étendue à de nombreuses provinces à travers le pays. Le taux moyen d’occupation des établissements d’hébergement a atteint 55 à 60 %. Plusieurs destinations ont enregistré des niveaux très élevés, notamment Phú Quốc (environ 95 %), Sa Pa (90–95 %), Đà Lạt et Phan Thiết (80–90 %). Ces chiffres confirment l’attrait croissant des destinations balnéaires et écotouristiques en début d’année.

La fréquentation internationale a également connu une forte progression dans plusieurs pôles touristiques majeurs tels que Đà Nẵng, Hà Nội et Hồ Chí Minh-Ville. Dans certaines localités, le nombre de visiteurs étrangers a atteint un niveau comparable, voire proche, de celui des touristes domestiques, témoignant de la position de plus en plus affirmée de la marque touristique vietnamienne sur la scène internationale.

Le marché intérieur demeure le principal moteur de croissance, avec une hausse de 15 à 20 % des réservations de circuits nationaux par rapport à l’an dernier, dépassant les voyages à l’étranger. Les tendances évoluent nettement vers des expériences personnalisées, privilégiant la découverte des cultures locales et des séjours plus longs plutôt que des itinéraires courts et multipoints. Cette évolution contribue à accroître la valeur ajoutée et la qualité de la croissance du secteur.

Dans les grandes destinations, les résultats sont particulièrement notables. À Hồ Chí Minh-Ville, le nombre total de visiteurs est estimé à 4,32 millions (+35 %), pour des recettes d’environ 12 150 milliards de dôngs (+42,9 %). Le taux d’occupation hôtelier moyen a atteint 75 %. Les produits tels que les croisières fluviales, les circuits urbains en bus à impériale et les expériences du Têt traditionnel ont rencontré un vif succès.

Ninh Bình a enregistré une croissance spectaculaire avec plus de 2,37 millions de visiteurs (+81,38 %) et des recettes estimées à 2 451 milliards de dôngs (+52,3 %). La capitale Hà Nội a accueilli environ 1,34 million de visiteurs (+36,3 %), générant 4 870 milliards de dôngs (+40,2 %), avec un taux d’occupation supérieur à 72 % dans les hôtels 4 et 5 étoiles. À Đà Nẵng, environ 1,1 million de visiteurs ont été recensés (+27 %), pour des recettes de 3 960 milliards de dôngs. D’autres provinces comme Khánh Hòa, An Giang, Lâm Đồng et Quảng Ninh ont également attiré un grand nombre de touristes grâce à une riche programmation culturelle et artistique.

Les autorités estiment que ces résultats sont le fruit d’une combinaison de facteurs : politique de visas favorable, actions de promotion efficaces, renouvellement des produits touristiques et congés prolongés propices aux déplacements.

Le succès de cette saison repose aussi sur une préparation rigoureuse dès la fin de 2025. Les organes de gestion ont mis en place des directives visant à garantir la sécurité, l’ordre public, la sécurité alimentaire, la transparence des prix et la prévention des fraudes. Des permanences 24h/24 et des lignes d’assistance ont été instaurées afin de traiter rapidement toute situation imprévue, tandis que la communication a été renforcée pour prévenir les arnaques en ligne.

Les entreprises touristiques ont fait preuve de dynamisme en lançant de nouveaux produits : circuits du Têt traditionnel, city tours en bus à impériale, spectacles de 3D mapping, voyages vers les sites patrimoniaux. De nombreux hôtels ont organisé des activités culturelles telles que la confection de bánh chưng, la calligraphie ou les marchés traditionnels du Têt.

Par ailleurs, le secteur des transports a augmenté ses capacités, avec des centaines de milliers de sièges supplémentaires dans l’aviation civile et un nombre record de passagers dans les grands aéroports. Le tourisme de croisière a également repris vigueur, accueillant plus de 10 000 visiteurs internationaux.

Avec une croissance équilibrée entre tourisme domestique et international, entre grands centres et destinations émergentes, le Têt 2026 dresse ainsi le tableau d’un tourisme vietnamien dynamique, sûr et engagé sur la voie d’un développement durable. - VNA/VI