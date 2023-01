Tourisme : des courts circuits du Têt attirent des touristes

Les vacances du Nouvel An lunaire arriveront dans une semaine. Plusieurs agences de voyages ont lancé des circuits touristiques attractifs pour cette occasion. Son secteur touristique s’attend à ce que cette période contribue à la reprise de l’industrie touristique.

Selon les prévisions des voyagistes, le marché touristique pour le Nouvel An lunaire 2023 sera effervescent après deux ans de restriction en raison de l’épidémie de Covid-19.

De nombreuses agences de voyages telles que Vietravel, Saigontourist, Vietnamtourism-Hanoi..., ont simultanément lancé des centaines de circuits, itinéraires et programmes de voyages printaniers pour répondre aux besoins des touristes.

La compagnie de services de voyage Saigontourist a lancé tôt plus de 300 programmes touristiques nationaux et étrangers attrayants pour plus de 20.000 visiteurs.

Les circuits touristiques du Têt commence du 1er jour au 10e jour du Nouvel An lunaire prochain. Les sites connus au Nord, au Centre et au Sud sont appréciés par les touristes.

Vietravel devrait accueillir près de centaines de milliers de visiteurs. Depuis que la société annonce des produits et des promotions du Têt, plus de 45.000 personnes se sont inscrites pour acheter des voyages. Les circuits domestiques dans le Nord, la région moyenne du Centre, à Phu Quôc (Kiên Giang), les voyages vers l’Asie du Sud-Est, la République de Corée, le Japon... attirent beaucoup l’attention des touristes.

Selon Ly Truong Xuân, responsable marketing de Vietnamtourism-Hanoi, les touristes internationaux privilégient encore de courts circuits à Hanoi, Ha Long, Huê, Da Nang, Hôi An, Hô Chi Minh-Ville… Ce voyagiste a enregistré un grand nombre de demandes de réservation de courts circuits en provenance des marchés d'Espagne, de Belgique, du Royaume-Uni, d'Allemagne, d'Israël...

Des touristes à Phu Quôc, province de Kiên Giang (Sud). Photo: VNA



Cette année, le secteur vietnamien du tourisme vise environ 110 millions de touristes, dont huit millions d’étrangers, pour une recette d’environ 650.000 milliards de dôngs (27,5 milliards de dollars).

En 2022, le Vietnam a accueilli plus de 3,36 millions de visiteurs étrangers, 23,3 fois plus que l'année précédente. –VNA/VI