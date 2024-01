Tourisme : de nombreux circuits du Têt sont toujours ouverts à la réservation

Certaines agences de voyages ont déclaré que de nombreux circuits du Têt à l’intérieur du pays et certains voyages vers des pays d'Asie du Nord-Est et d'Asie du Sud-Est étaient toujours ouverts à la réservation.

Des touristes vietnamiens en Malaisie. Photo : tuoitre.vn

Selon les agences de voyages, la hausse des prix des billets d'avion pendant la saison du Têt est l'un des obstacles qui poussent de nombreux touristes à décider d'annuler ou de modifier leurs projets de voyage pour le Têt.

Vu Hai Sam, directeur adjoint du tourisme intérieur de Saigontourist, a indiqué que les circuits au départ de Hô Chi Minh-Ville vers des destinations proches continuaient d'accepter de nouvelles réservations. Ces circuits ont des durées de 2 à 5 jours, au prix de 4,3 millions de dongs, avec départ les 2e, 3e et 4e jours du premier mois lunaire.

Pour les circuits à l’étranger, à l'exception de ceux vers des destinations lointaines qui sont complètes, les circuits avec des procédures de visa simples acceptent toujours des clients, a-t-il ajouté.

Selon Nguyen Nguyet Van Khanh, directrice du département marketing de Vietravel, parce que les ventes de circuits du Têt n'ont pas répondu à leurs attentes, les agences de voyage attendent toujours des clients tardifs.

Nguyen Minh Man, directeur des communications et du marketing de la société TST, a déclaré que de nombreux touristes prévoyaient de voyager après le Têt pour obtenir de meilleurs prix.

Selon les entreprises, le tourisme intérieur a besoin d'une campagne synchronisée pour abaisser non seulement les tarifs aériens, mais également ceux de nombreux autres services tels que restaurants, hôtels, attractions et transports, afin de produire des effets positifs sur les prix des circuits et la demande des clients.-VNA/VI