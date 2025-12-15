Tourisme à Hue : renouveler le patrimoine pour asseoir une marque culturelle

L’Année nationale du tourisme – Hue 2025 touche à sa fin, laissant dans son sillage une transformation majeure de l’ancienne capitale impériale. L’événement a permis de remodeler la perception du patrimoine, marquant une étape décisive vers l’ambition de Hue de s’établir comme la « capitale du tourisme culturel en Asie du Sud-Est ».

Durant l’année écoulée, Hue a concrétisé cette vision en changeant sa manière de valoriser son patrimoine. Les événements organisés au sein même des espaces patrimoniaux n’ont pas nui à leur solennité. Au contraire, le patrimoine a été raconté dans un langage moderne, le rendant plus accessible aux jeunes publics et aux touristes internationaux, sans jamais perdre sa profondeur culturelle.

Le message « Hue – Terre de patrimoine vert et paisible » a été diffusé à l’international, notamment sur CNN, ainsi que par le biais de missions de promotion ciblées en Europe et en Asie du Nord-Est. Cette approche a été soutenue par des outils numériques tels que le Hue City Passport et des applications d’explication multilingue.

L’Année nationale du tourisme – Hue 2025 a constitué un puissant catalyseur, propulsant le tourisme de la ville vers de nouveaux sommets en termes de volume, de qualité et de positionnement. En 2025, Hue a accueilli environ 6,3 millions de visiteurs, soit une augmentation de 61,5 % par rapport à l’année dernière. Le chiffre d’affaires touristique a dépassé les 13.000 milliards de dongs, en hausse de 64,4 %.

La qualité des marchés a connu une évolution positive, avec une forte reprise des marchés traditionnels à haut pouvoir d’achat. La France est devenue le premier marché international, avec environ 91.000 visiteurs, en progression de 35 % par rapport à 2024.

Malgré ces succès, des défis subsistent, notamment la faiblesse des activités de divertissement nocturne, la forte saisonnalité liée aux longues périodes de pluie et le manque d’harmonisation de la transformation numérique.

Selon Nguyen Thanh Binh, vice-président permanent du Comité populaire de la ville, Hue possède tous les atouts pour devenir la « capitale du tourisme culturel en Asie du Sud-Est ».

Il a souligné que l’objectif pour 2026 est de poursuivre le développement selon un modèle de ville patrimoniale unique, à la fois traditionnelle, moderne, verte et intelligente.

Pour l’avenir, la ville entend attirer des investissements stratégiques dans le tourisme de luxe et vert, moderniser ses infrastructures (aéroport de Phu Bai, port de Chan May) et diversifier ses services et produits en valorisant davantage son héritage culturel et son art de cour...

Le tourisme intelligent, avec le développement de plateformes numériques et l’application de l’IA, est identifié comme une voie essentielle pour améliorer l’expérience des visiteurs et renforcer la compétitivité de Hue. – VNA/VI