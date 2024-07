Top départ pour le Festival international de la baie des lumières de Nha Trang

Le Festival international de la baie des lumières de Nha Trang 2024 s’est ouvert samedi 13 juillet dans la ville balnéaire de Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre) sur le thème " Galaxie scintillante".

Photo: VNA

Dans son discours d’ouverture, le vice-président du Comité populaire de la province de Khanh Hoa, Dinh Van Thiêu a déclaré qu’avec cet thème, Khanh Hoa vise à construire sa propre marque de festival pour renforcer son attractivité et élargir ses échanges nationaux et internationaux au service du développement socio-économique local.

Ce festival est non seulement un culturel et de divertissement d’envergure internationale, mais aussi une opportunité d’honorer la beauté naturelle, la culture et les habitants de Nha Trang, et de présenter aux amis internationaux un Vietnam pacifique, développé et riche d’identité nationale, a déclaré le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong.

Il a également indiqué que le festival contribuera à promouvoir le tourisme, l’économie et la culture de Nha Trang en vue d’atteindre l’objectif d’accueillir 9 millions de touristes cette année comme prévu par la province de Khanh Hoa.

Le point culminant du festival programmé les 13 et 20 juillet est la première compétition de spectacles de lumière par drone au Vietnam avec la participation de quatre équipes venues de la République de Corée, de la Chine, de la France et des Émirats arabes unis. – VNA/VI