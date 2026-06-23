La société Vietnam Report a annoncé les dix banques commerciales les plus prestigieuses du pays en 2026. La cérémonie de distinction des établissements retenus devrait se tenir en août prochain à Hanoi.

Transaction dans une banque. Photo: VNA

Établi selon une méthodologie scientifique et objective, ce classement repose sur trois critères principaux : la capacité financière évaluée à partir des états financiers les plus récents, la réputation médiatique mesurée grâce à la méthode de codage des contenus publiés dans les principaux médias, ainsi que les résultats d’enquêtes réalisées auprès des groupes concernés et des parties prenantes, actualisés jusqu’en mai 2026.

La liste comprend la Banque commerciale par actions de commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank), la Banque commerciale par actions d’industrie et de commerce du Vietnam (VietinBank), la Banque commerciale par actions de technologieset de commerce (Techcombank), la Banque commerciale par actions de l'Armée (MB Bank), la Banque commerciale par actions d’investissementet de développement du Vietnam (BIDV), la Banque de l'Agriculture et du Développement rural (Agribank), la Banque commerciale par actions d'Asie (ACB), la Banque commerciale par actions de la Prospérité du Vietnam (VPBank), la Banque commerciale par actions de Développement de Hô Chi Minh-Ville (HDBank) et la Banque commerciale par actions Saïgon-Hanoï (SHB).

Top 10 des banques les plus prestigieuses du Vietnam en 2026. Source: Vietnam Report

Vietnam Report a également rendu public son classement des dix banques commerciales privées les plus réputées du pays. Celui-ci est dominé par Techcombank, suivie notamment d’ACB, VPBank, HDBank, SHB, LPBank, SaigonBank, TPBank, SeABank et MSB.

Analysant les perspectives du secteur, le directeur général de Vietnam Report, Vu Dang Vinh, a souligné que les banques vietnamiennes évoluent dans un environnement marqué à la fois par d’importantes opportunités de croissance et par des défis persistants. Les tensions géopolitiques, les fluctuations des prix de l’énergie, les tendances protectionnistes dans le commerce international ainsi que les ajustements des politiques monétaires des grandes économies continuent d’exercer des pressions sur l’activité bancaire.

Selon lui, l’économie vietnamienne fait néanmoins preuve d’une capacité de résilience et d’adaptation remarquable. Au premier trimestre 2026, le produit intérieur brut a progressé de 7,83 % en glissement annuel, tandis que l’inflation est demeurée sous contrôle, avec une hausse moyenne de l’indice des prix à la consommation de 3,51 %. Cette situation offre aux autorités monétaires une marge de manœuvre pour maintenir des taux d’intérêt favorables à la croissance.

Le système bancaire conserve son rôle central dans le financement de l’économie. Vietnam Report observe ainsi une reprise de la concurrence en matière de mobilisation des capitaux. Les données montrent que la croissance du crédit dépasse nettement celle des dépôts traditionnels, entraînant une hausse continue du ratio prêts-dépôts. Les banques sont donc amenées à recourir davantage à des sources de financement alternatives afin de soutenir l’expansion du crédit.

Dans le même temps, la Banque d’État du Vietnam poursuit en 2026 l’alignement progressif de son cadre réglementaire sur les normes internationales de Bâle III. Cette orientation se traduit notamment par un projet de circulaire destiné à remplacer la circulaire n°22/2019 relative aux limites et aux ratios de sécurité applicables aux établissements de crédit. L’objectif est d’encourager une croissance davantage fondée sur la qualité des fonds propres et la gestion des risques plutôt que sur l’augmentation de la taille des bilans. Les experts soulignent toutefois la nécessité d’assurer une transition équilibrée entre les impératifs de stabilité du système financier et les besoins de financement de l’économie.

Les résultats de l’enquête menée par Vietnam Report sur les facteurs déterminants de la réputation bancaire confirment cette évolution. Si la sécurité, la transparence et la protection des données demeurent les critères les plus importants, cités par 89,5 % des répondants, d’autres éléments liés à l’expérience client occupent désormais une place essentielle. La qualité des produits et services est mentionnée par 54,3 % des personnes interrogées, la qualité du service client par 48,1 % et le professionnalisme du personnel par 46,2 %.

Ces résultats illustrent une transformation progressive de la concurrence bancaire au Vietnam, où la performance financière et l’innovation technologique ne suffisent plus, à elles seules, à asseoir la réputation des établissements. La capacité à instaurer une relation durable et de confiance avec les clients apparaît désormais comme un facteur déterminant de différenciation. -VNA/VI