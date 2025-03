To Lam travaille avec les Permanences du Comité du Parti de Da Nang et de Quang Ngai

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, To Lam, a travaillé le 29 mars avec les Permanences du Comité municipal du Parti de Da Nang et du Comité provincial du Parti de Quang Ngai. Photo : VNA

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, To Lam, a travaillé ce samedi 29 mars avec les Permanences du Comité municipal du Parti de Da Nang et du Comité provincial du Parti de Quang Ngai.

Le contenu de la séance de travail a porté sur la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti, des Résolutions des congrès du Parti des deux localités pour la période 2020-2025 et les orientations et les missions futures.

Après avoir écouté les rapports sur les résultats obtenus, le chef du Parti a souligné que Da Nang était confrontée à des défis tels qu'une économie de petite envergure par rapport à d'autres et un manque d'investissement de la part des grandes entreprises. De plus, la ville n’a pas exploité de manière optimale son potentiel en tant que centre de connexion, en particulier avec Quang Nam et d’autres provinces du Centre du pays.

Dans ce contexte, To Lam a souligné la nécessité d’étudier de nouveaux modèles de développement et d’ajuster les unités administratives pour maximiser les opportunités de croissance.

A propos de la fusion de provinces, le dirigeant a déclaré que cette approche stratégique était cruciale et représentait une opportunité de développement à long terme pour la population. Il a exhorté les autorités locales à expliquer clairement les avantages de ce changement aux résidents, en veillant à ce que l’identité culturelle locale ne soit pas perdue et à ce qu’une amélioration de l’administration publique soit obtenue.

Concernant le développement de Da Nang et de Quang Nam en tant que pôle de croissance stratégique, le secrétaire général a suggéré que les deux localités se concentrent sur des domaines clés tels que la finance, le libre-échange, le tourisme, l'agriculture de haute technologie et la logistique industrielle.

TLe secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam To Lam a visité le Parc logiciel n° 2 de Da Nang. Photo : VNA

En outre, ils doivent se positionner comme un pôle d’innovation et de créativité, en promouvant des secteurs tels que l’économie numérique et l’économie circulaire.

To Lam a ordonné de poursuivre la réforme administrative, d'améliorer l'éducation et la formation des ressources humaines de haute qualité, ainsi que d'optimiser les services de protection sociale.

Auparavant, le leader du Parti avait inspecté l’avancement et encouragé les travailleurs du projet d'investissement et de construction du port de Lien Chieu.

Le port est prévu pour devenir un port d'accès international qui attire des entreprises de transport logistique du monde entier, permettant l'accès aux grands navires. Cela facilitera l’exportation et l’importation de marchandises directement en provenance de pays d’Europe et d’Amérique, ce qui augmentera la compétitivité sur le marché international et améliorera la position du Vietnam dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.

À cette occasion, To Lam a visité le Parc logiciel n° 2 de Da Nang et le Centre de recherche et de formation en conception de micropuces et en intelligence artificielle de Da Nang, soulignant la pertinence de la science et de la technologie pour le développement durable.

Il a réaffirmé que le Parti et l’État continueraient à soutenir les entreprises dans la réforme administrative et le développement des ressources humaines. - VNA/VI