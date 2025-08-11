Tô Lâm rencontre le président du Groupe des parlementaires d’amitié R. de Corée – Vietnam

Dans le cadre de sa visite d’État en République de Corée, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a rencontré le 10 août à Séoul, Ahn Gyu Back, ministre de la Défense sud-coréen et aussi président du Groupe des parlementaires d’amitié République de Corée – Vietnam.

Tô Lâm s’est félicité de se rendre dans ce beau pays et a adressé ses félicitations à Ahn Gyu Back pour sa récente nomination en tant que ministre de la Défense. Il a exprimé sa conviction qu’à ses nouvelles fonctions et en tant que président du Groupe des parlementaires d’amitié, Ahn Gyu Back contribuerait davantage au développement substantiel et efficace du Partenariat stratégique intégral Vietnam – République de Corée.

Constatant que les relations bilatérales se renforcent dans tous les domaines, le dirigeant vietnamien a salué la coopération entre les deux organes législatifs et les échanges réguliers entre les groupes des parlementaires d’amitié, qui participaient activement à l’essor des liens vietnamo–sud-coréens. Il a indiqué que sur son chemin de développement, le Vietnam souhaitait renforcer sa coopération avec des pays comme la République de Corée, l'un de ses principaux partenaires stratégiques importants.

Il a proposé d’intensifier les échanges et la coopération parlementaire afin de jouer pleinement le rôle de passerelle, conformément à l’accord de coopération entre les deux organes législatifs, et de faciliter la mise en œuvre des accords et traités bilatéraux.

Le leader du Parti a également appelé à renforcer la coordination et le soutien mutuel lors des forums interparlementaires régionaux et internationaux, tout en remerciant l’Assemblée nationale sud-coréenne pour son appui aux activités de la communauté vietnamienne dans le pays.

Pour sa part, Ahn Gyu Back a exprimé son admiration pour le Vietnam ainsi que pour le général Vo Nguyên Giap. Il a souligné la nécessité de consolider encore davantage le Partenariat stratégique intégral dans un contexte où les deux pays abordaient une nouvelle phase de développement.

Le ministre a affirmé que l’Assemblée nationale et le Groupe des parlementaires d’amitié sud-coréen étaient prêts à accompagner leurs partenaires vietnamiens dans la réalisation des objectifs de développement de l’ère nouvelle, notamment via des échanges parlementaires renforcés, et à soutenir les étudiants vietnamiens en République de Corée.

S’appuyant sur les progrès remarquables accomplis depuis plus de 30 ans et sur la proximité culturelle, les deux parties sont convenues de continuer à approfondir leurs relations dans les domaines politique et diplomatique, de la défense et de la sécurité, de la culture, du sport, ainsi que de faire des sciences et technologies un pilier de leur coopération. -VNA/VI