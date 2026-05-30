Tô Lâm rencontre des ministres de la Défense en marge du Dialogue Shangri-La

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm (droite), et le secrétaire américain à la Guerre Pete Hegseth. Photo : VNA

A l’occasion de sa participation et de son discours liminaire au 23e Dialogue Shangri-La à Singapour le 29 mai, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, a eu des rencontres avec le secrétaire américain à la Guerre Pete Hegseth, le vice-Premier ministre et ministre australien de la Défense Richard Marles ainsi que le ministre japonais de la Défense Koizumi Shinjiro, afin de promouvoir les relations bilatérales et d’échanger sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.



Lors de ces rencontres, les responsables étrangers ont salué l’invitation adressée au secrétaire général du PCV et président de la République Tô Lâm pour prononcer le discours liminaire du 23e Dialogue Shangri-La, estimant qu’elle reflétait le rôle, la position et la voix de plus en plus importants du Vietnam dans les questions stratégiques régionales et mondiales.



Les partenaires ont exprimé leur impression face aux importantes réalisations socio-économiques du Vietnam ces dernières années, tout en affirmant attacher une grande importance à leurs relations avec le Vietnam et souhaiter renforcer davantage les échanges et la coopération dans de nombreux domaines, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement durable de la région.



Lors de son entretien avec le secrétaire américain à la Guerre Pete Hegseth, le secrétaire général du PCV et président de la République Tô Lâm s’est déclaré heureux de le revoir et lui a chargé de transmettre ses salutations au président Donald Trump. Pete Hegseth a, pour sa part, transmis les salutations du président Donald Trump au dirigeant vietnamien et aux hauts responsables du Vietnam, tout en affirmant que l’administration américaine attachait toujours de l’importance aux relations avec le Vietnam ainsi qu’au rôle croissant du pays dans la région.



Le secrétaire général du PCV et président de la République a souligné que la participation rapide du Vietnam au Conseil de paix pour Gaza témoignait de sa bonne volonté et de son sens des responsabilités dans la promotion du dialogue, de la coopération et de la réconciliation, tout en illustrant sa volonté de contribuer plus activement aux efforts communs en faveur de la paix, de la stabilité et du développement.



Pete Hegseth a salué l’approche constante, constructive et responsable du Vietnam, estimant que celui-ci était de plus en plus perçu comme un partenaire fiable capable d’apporter des contributions substantielles aux initiatives internationales pour la paix et la stabilité.



Le dirigeant vietnamien a également apprécié l’engagement des États-Unis en faveur d’un Vietnam « fort, indépendant, autonome et prospère », considérant qu’il s’agissait d’une base importante pour poursuivre l’élargissement de la coopération bilatérale dans le respect de l’indépendance, de la souveraineté, des systèmes politiques et des intérêts légitimes de chacun.



Réaffirmant que le Vietnam considérait les États-Unis comme un partenaire stratégique de premier plan, Tô Lâm a proposé aux deux parties de mettre en œuvre efficacement les grandes orientations du partenariat stratégique intégral afin de rendre les relations bilatérales plus stables, substantielles et efficaces.



Les deux parties ont convenu que la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement continuerait d’être un moteur important des relations bilatérales, tout en renforçant la coordination dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation, de la défense et de la sécurité, ainsi que dans d’autres secteurs d’intérêt commun.



Le secrétaire général du PCV et président de la République a également proposé que les États-Unis prennent davantage en considération les besoins légitimes de développement du Vietnam et facilitent son accès aux technologies avancées et aux produits de haute technologie américains afin de promouvoir une coopération plus équilibrée et concrète entre les deux économies.



Les deux parties ont en outre convenu de poursuivre les programmes de coopération visant à remédier aux conséquences de la guerre, considérés comme des facteurs importants pour renforcer la confiance, tourner la page du passé et jeter les bases d’un développement stable et durable des relations Vietnam–États-Unis.



À cette occasion, Tô Lâm a également invité le président Donald Trump à effectuer une visite officielle au Vietnam dans les temps à venir. A l’occasion de sa participation et de son discours liminaire au 23e Dialogue Shangri-La à Singapour le 29 mai, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, a eu des rencontres avec le secrétaire américain à la Guerre Pete Hegseth, le vice-Premier ministre et ministre australien de la Défense Richard Marles ainsi que le ministre japonais de la Défense Koizumi Shinjiro, afin de promouvoir les relations bilatérales et d’échanger sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.Lors de ces rencontres, les responsables étrangers ont salué l’invitation adressée au secrétaire général du PCV et président de la République Tô Lâm pour prononcer le discours liminaire du 23e Dialogue Shangri-La, estimant qu’elle reflétait le rôle, la position et la voix de plus en plus importants du Vietnam dans les questions stratégiques régionales et mondiales.Les partenaires ont exprimé leur impression face aux importantes réalisations socio-économiques du Vietnam ces dernières années, tout en affirmant attacher une grande importance à leurs relations avec le Vietnam et souhaiter renforcer davantage les échanges et la coopération dans de nombreux domaines, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement durable de la région.Lors de son entretien avec le secrétaire américain à la Guerre Pete Hegseth, le secrétaire général du PCV et président de la République Tô Lâm s’est déclaré heureux de le revoir et lui a chargé de transmettre ses salutations au président Donald Trump. Pete Hegseth a, pour sa part, transmis les salutations du président Donald Trump au dirigeant vietnamien et aux hauts responsables du Vietnam, tout en affirmant que l’administration américaine attachait toujours de l’importance aux relations avec le Vietnam ainsi qu’au rôle croissant du pays dans la région.Le secrétaire général du PCV et président de la République a souligné que la participation rapide du Vietnam au Conseil de paix pour Gaza témoignait de sa bonne volonté et de son sens des responsabilités dans la promotion du dialogue, de la coopération et de la réconciliation, tout en illustrant sa volonté de contribuer plus activement aux efforts communs en faveur de la paix, de la stabilité et du développement.Pete Hegseth a salué l’approche constante, constructive et responsable du Vietnam, estimant que celui-ci était de plus en plus perçu comme un partenaire fiable capable d’apporter des contributions substantielles aux initiatives internationales pour la paix et la stabilité.Le dirigeant vietnamien a également apprécié l’engagement des États-Unis en faveur d’un Vietnam « fort, indépendant, autonome et prospère », considérant qu’il s’agissait d’une base importante pour poursuivre l’élargissement de la coopération bilatérale dans le respect de l’indépendance, de la souveraineté, des systèmes politiques et des intérêts légitimes de chacun.Réaffirmant que le Vietnam considérait les États-Unis comme un partenaire stratégique de premier plan, Tô Lâm a proposé aux deux parties de mettre en œuvre efficacement les grandes orientations du partenariat stratégique intégral afin de rendre les relations bilatérales plus stables, substantielles et efficaces.Les deux parties ont convenu que la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement continuerait d’être un moteur important des relations bilatérales, tout en renforçant la coordination dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation, de la défense et de la sécurité, ainsi que dans d’autres secteurs d’intérêt commun.Le secrétaire général du PCV et président de la République a également proposé que les États-Unis prennent davantage en considération les besoins légitimes de développement du Vietnam et facilitent son accès aux technologies avancées et aux produits de haute technologie américains afin de promouvoir une coopération plus équilibrée et concrète entre les deux économies.Les deux parties ont en outre convenu de poursuivre les programmes de coopération visant à remédier aux conséquences de la guerre, considérés comme des facteurs importants pour renforcer la confiance, tourner la page du passé et jeter les bases d’un développement stable et durable des relations Vietnam–États-Unis.À cette occasion, Tô Lâm a également invité le président Donald Trump à effectuer une visite officielle au Vietnam dans les temps à venir.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm et le vice-Premier ministre et ministre australien de la Défense Richard Marles. Photo : VNA





Lors de sa rencontre avec le vice-Premier ministre et ministre australien de la Défense Richard Marles, le secrétaire général du PCV et président de la République Tô Lâm s’est félicité du développement vigoureux, substantiel et fondé sur la confiance du partenariat stratégique intégral Vietnam–Australie.



Le dirigeant vietnamien a salué le maintien régulier des échanges et contacts de haut niveau entre les deux pays, notamment l’entretien téléphonique avec le Premier ministre Anthony Albanese le 24 avril dernier, exprimant le souhait que celui-ci effectue prochainement une nouvelle visite au Vietnam et participe au Sommet de l’APEC 2027.



Richard Marles a, de son côté, affirmé que l’Australie considérait le Vietnam comme l’un de ses partenaires les plus fiables dans la région, tout en appréciant l’approche proactive, équilibrée et responsable du Vietnam face aux questions régionales.



Évoquant la situation internationale, Tô Lâm a estimé que face aux évolutions rapides du contexte mondial, notamment leurs impacts sur la sécurité énergétique, les chaînes d’approvisionnement et les perspectives de reprise économique, les deux pays devaient renforcer leurs échanges d’expériences et leur coordination afin d’améliorer leur résilience économique.



Les deux parties sont convenues de mieux valoriser la complémentarité de leurs économies et de promouvoir des mesures innovantes pour porter le commerce bilatéral à 20 milliards de dollars et doubler les investissements croisés dans les années à venir.



Les deux pays ont également convenu de renforcer leur coopération dans les domaines du développement, de l’éducation et de la formation, des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique, ainsi que de l’énergie et des minerais.



Le secrétaire général du PCV et président de la République a salué le soutien efficace de l’Australie au Vietnam dans le domaine de la défense, notamment la formation en anglais des officiers, la médecine militaire, le soutien aux forces vietnamiennes de maintien de la paix des Nations unies et le transport des hôpitaux de campagne vietnamiens vers le Soudan du Sud.



Richard Marles a salué la participation récente d’un navire vietnamien à l’exercice naval multilatéral Kakadu en Australie, ainsi que la mise en œuvre efficace des programmes de coopération en matière de défense entre les deux pays.



Le dirigeant vietnamien a également demandé à l’Australie de continuer à créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne, ainsi que pour les élèves et étudiants vietnamiens en Australie, soulignant que la communauté vietnamienne constituait un pont important contribuant au renforcement de l’amitié entre les deux peuples.

Lors de lq rencontre entre Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm et le ministre japonais de la Défense Koizumi Shinjiro. Photo : VNA





Lors de sa rencontre avec le ministre japonais de la Défense Koizumi Shinjiro, le secrétaire général du PCV et président de la République Tô Lâm s’est réjoui du développement vigoureux, global et substantiel du partenariat stratégique intégral Vietnam–Japon.



Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié la visite officielle au Vietnam effectuée début mai par la Première ministre japonaise Takaichi Sanae, estimant qu’elle constituait une étape importante ouvrant de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays.



Tô Lâm a indiqué avoir chargé les ministères et secteurs vietnamiens d’élaborer rapidement des programmes d’action afin de concrétiser les résultats et les perceptions communes obtenus lors de cette visite.



Koizumi Shinjiro a affirmé que le Japon attachait une grande importance à ses relations avec le Vietnam, saluant le rôle et la position croissants du pays dans la région et exprimant son souhait de renforcer davantage la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, notamment la défense et la sécurité.



Le secrétaire général du PCV et président de la République a souligné que les dirigeants et le peuple vietnamiens appréciaient toujours les contributions de plusieurs générations de dirigeants japonais au développement des relations bilatérales, notamment celles de l’ancien Premier ministre Koizumi Junichiro dans la promotion de l’amitié et de la coopération Vietnam–Japon.



Les deux parties ont estimé que la confiance mutuelle, les liens étroits et la continuité dans les relations Vietnam–Japon constituaient des atouts précieux qu’il convenait de préserver et de promouvoir dans la nouvelle période.



Concernant les orientations futures de la coopération, Tô Lâm a proposé que les deux parties poursuivent les échanges réguliers de haut niveau et valorisent les mécanismes de dialogue existants, tout en renforçant leur coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, du maintien de la paix des Nations unies, de la médecine militaire, des secours et sauvetages, de la cybersécurité et de la formation des ressources humaines.



Les deux parties sont également convenues de continuer à coordonner étroitement leurs positions sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région.- VNA/VI