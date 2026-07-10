To Lam reçoit les ambassadeurs de Belgique, de Norvège, des Pays-Bas et du Brésil en fin de mission

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam (droite) et l'ambassadeur de Belgique, Karl Van den Bossche. Photo : VNA

Le 9 juillet à Hanoï, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a reçu les ambassadeurs de Belgique, de Norvège, des Pays-Bas et du Brésil, venus lui faire leurs adieux à l'occasion de la fin de leur mandat.



En recevant l'ambassadeur de Belgique, Karl Van den Bossche, le dirigeant vietnamien a salué l'adoption par la Chambre des représentants de Belgique d'une résolution appelant à soutenir les victimes vietnamiennes de l'agent orange, la Belgique étant à ce jour le seul pays dont le Parlement a adopté un tel texte. Il a exprimé sa profonde gratitude à l'État, au Parlement et au peuple belges pour leur soutien concret aux victimes vietnamiennes de l'agent orange, tout en soulignant le rôle actif de l'ambassadeur dans la mise en œuvre de cette résolution.



Il a estimé que la Belgique était un partenaire disposant d'atouts correspondant aux priorités de développement du Vietnam, notamment dans les domaines des ports maritimes, de la logistique, de l'agriculture de haute technologie, de l'agriculture verte, de l'industrie des semi-conducteurs, de l'innovation, de la formation de ressources humaines hautement qualifiées et du développement durable.



Il a proposé aux deux pays d'étudier de nouveaux axes de coopération afin d'approfondir davantage leurs relations, en particulier dans l'agriculture de haute technologie, l'agriculture verte, l'innovation et le renforcement de la qualité des ressources humaines. Il a également appelé à créer une nouvelle dynamique dans les domaines économique, commercial et de l'investissement, à encourager les entreprises et grands groupes belges à accroître leurs investissements au Vietnam, à renforcer la coopération dans l'économie maritime, le transport maritime et la logistique, ainsi qu'à développer la coopération décentralisée.



Pour sa part, l'ambassadeur Karl Van den Bossche s'est déclaré fier d'avoir contribué au développement des relations d'amitié entre les deux pays dans de nombreux domaines, notamment en favorisant les actions de réparation des conséquences de l'agent orange/dioxine, les programmes de soutien aux familles des victimes ainsi que le processus de ratification de l'Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'Union européenne (EVIPA). Il a exprimé le souhait que cette ratification soit prochainement achevée.



L'ambassadeur a également proposé de renforcer la coopération dans les domaines des sciences et des technologies ainsi que de l'éducation et de la formation ; d'accélérer les négociations en vue de conclure un accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service, et a souhaité que le Vietnam continue d'accorder un soutien favorable aux projets d'investissement des entreprises belges, notamment au projet Deep C.



Il a enfin assuré que, dans ses nouvelles fonctions, il continuerait à contribuer activement au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Vietnam et la Belgique, ainsi qu'entre le Vietnam et l'Union européenne. Il a remercié le secrétaire général du Parti et président de la République, les hauts dirigeants vietnamiens, ainsi que les ministères, les secteurs et les autorités locales pour leur soutien et leur coopération tout au long de son mandat.





Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam (droite) et Mme l'ambassadeur de Norvège, Hilde Solbakken. Photo : VNA

En recevant Mme l'ambassadeur de Norvège, Hilde Solbakken, To Lam a réaffirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations de coopération avec la Norvège. Il a salué les liens d'amitié ainsi que le précieux soutien apporté par ce pays au Vietnam durant les périodes difficiles de son histoire et dans son processus de développement. Comptant parmi les premiers pays d'Europe occidentale à avoir établi des relations diplomatiques avec le Vietnam en 1971, la Norvège a mis en œuvre de nombreux projets d'aide publique au développement (APD) dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la réduction de la pauvreté, de la protection de l'environnement et de la réalisation des objectifs de développement durable.



Le dirigeant vietnamien s'est félicité de la signature, en avril 2026, du mémorandum d'entente sur le Partenariat stratégique vert, qu'il a qualifié d'étape majeure illustrant la volonté et la vision à long terme des deux pays de renforcer leur coopération dans les domaines de l'économie maritime, des énergies renouvelables, de l'économie circulaire, de la lutte contre le changement climatique et du développement durable.



Il s'est également réjoui de la conclusion officielle, le 2 juillet 2026, des négociations sur l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE), estimant qu'il s'agissait d'un résultat d'une grande portée ouvrant une nouvelle phase de coopération commerciale et d'investissement entre le Vietnam et les pays de l'AELE en général, et la Norvège en particulier. Il a affirmé que le Vietnam était prêt à achever rapidement les procédures nécessaires en vue de la signature officielle de l'accord, tout en saluant la contribution active de l'ambassadeur à l'aboutissement de ce processus.



Le dirigeant vietnamien a également apprécié les initiatives menées par l'ambassadeur avec ses partenaires vietnamiens pour promouvoir les échanges culturels, notamment la présentation du cinéma norvégien au Vietnam et la publication en vietnamien d'œuvres de l'écrivain norvégien, prix Nobel de littérature, Jon Fosse.



Il a proposé aux deux pays de poursuivre le renforcement de leur coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'économie maritime durable, des énergies renouvelables, de la transition verte, de l'économie circulaire, des sciences et des technologies, de la culture ainsi que des échanges entre les peuples, afin de développer un partenariat toujours plus profond, concret et durable.



De son côté, Mme l'ambassadeur de Norvège s'est déclaré impressionné par les remarquables réalisations économiques et sociales du Vietnam, par le rôle croissant du pays sur les scènes régionale et internationale, ainsi que par sa vision en faveur de la croissance verte, de l'économie circulaire et de l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Elle s'est félicité de la conclusion des négociations sur l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'AELE, qui ouvre de nouvelles perspectives pour la coopération commerciale, les investissements et l'intégration des chaînes d'approvisionnement entre le Vietnam, la Norvège et les autres États membres de l'AELE.



Elle a souligné que la Norvège continuerait d'accompagner le Vietnam dans sa transition énergétique juste, notamment dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP). Elle a également estimé que les deux pays disposaient encore d'un vaste potentiel de coopération dans les domaines du développement durable, de l'économie circulaire, de la lutte contre le changement climatique, de la gouvernance des océans, de l'aquaculture, des crédits carbone, de la planification de l'espace maritime, de l'éolien offshore, du transport maritime vert et de la construction navale.





Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam et l'ambassadeur des Pays-Bas, Kees van Baar. Photo : VNA

En recevant l'ambassadeur des Pays-Bas, le secrétaire général du Parti et président de la République a salué et apprécié les contributions actives de celui-ci au développement du Partenariat global entre le Vietnam et les Pays-Bas, en particulier à travers les activités de diplomatie populaire ainsi que les échanges culturels et sociaux, notamment la Journée des Pays-Bas à Hai Phong et les manifestations artistiques organisées à l'occasion du 50ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.



Réaffirmant que le Vietnam attache une grande importance à son Partenariat global avec les Pays-Bas et saluant le fait que ceux-ci considèrent le Vietnam comme leur principal partenaire dans la région, le dirigeant vietnamien s'est félicité des progrès concrets et efficaces enregistrés dans les relations bilatérales ces dernières années. Les deux pays mettent en œuvre efficacement les Partenariats stratégiques sur l'adaptation au changement climatique et la gestion de l'eau, ainsi que sur l'agriculture durable et la sécurité alimentaire, tout en se soutenant mutuellement dans les enceintes régionales et internationales.



Les Pays-Bas demeurent l'un des principaux partenaires commerciaux et investisseurs du Vietnam, avec de nombreuses entreprises et grands groupes qui développent leurs investissements dans les secteurs des hautes technologies, de la logistique, de la croissance verte et du développement durable. L'ouverture par Vietnam Airlines d'une liaison aérienne directe entre le Vietnam et Amsterdam, conjuguée à l'exemption de visa de 45 jours accordée par le Vietnam aux citoyens néerlandais, contribuera à renforcer davantage le tourisme, les échanges entre les peuples et la coopération économique.



To Lam a estimé que les deux pays devaient intensifier leur coopération dans les domaines des sciences et des technologies, de l'innovation, de la transformation numérique, de l'industrie des semi-conducteurs, de la gestion de l'eau, de l'adaptation au changement climatique, de l'économie maritime, des infrastructures vertes et de la croissance durable.



Il a également souhaité que l'ambassadeur continue de servir de passerelle entre les ministères, les localités et les milieux d'affaires des deux pays, favorise les liens entre les centres néerlandais d'innovation – en particulier l'écosystème Brainport – et leurs partenaires vietnamiens dans les domaines des semi-conducteurs et des hautes technologies, et encourage les entreprises ainsi que les fonds d'investissement néerlandais à accroître leurs investissements dans les infrastructures et l'innovation au Vietnam.



Le dirigeant vietnamien a salué la contribution des organisations d'amitié, notamment du Comité médico-néerlandais pour le Vietnam (MCNV), ainsi que des réalisations emblématiques des relations bilatérales, telles que le lycée d'excellence Hanoï–Amsterdam, véritable fierté du Vietnam dans les domaines de l'éducation et de la formation. Il a exprimé le souhait que les Pays-Bas continuent d'accompagner cet établissement et soutiennent la mise en œuvre de nouveaux projets emblématiques de coopération au Vietnam.

L'ambassadeur Kees van Baar a souligné que les relations entre le Vietnam et les Pays-Bas devenaient de plus en plus concrètes et efficaces, la coopération traditionnelle dans les domaines de la gestion de l'eau et de l'agriculture durable s'étendant désormais à de nouveaux secteurs tels que la logistique, les hautes technologies et l'innovation. Il s'est déclaré convaincu que les deux pays pouvaient devenir un modèle de coopération entre États.



Il a enfin assuré qu'il resterait un ami du Vietnam et continuerait à promouvoir auprès du peuple néerlandais l'image du pays et de sa population. Il a également souhaité un renforcement de la coopération dans les domaines de l'éducation, des sciences et des technologies, des échanges entre les peuples, de l'État de droit et du droit international, afin de contribuer à garantir la liberté, la sûreté et la sécurité de la navigation maritime, ainsi qu'à la paix, à la stabilité et au développement de la région et du monde.





Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam (droite) et l'ambassadeur du Brésil Marco Farani. Photo : VNA

En recevant l'ambassadeur du Brésil, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a réaffirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec le Brésil, son partenaire le plus important en Amérique latine. Il a estimé que les relations entre le Vietnam et le Brésil avaient connu un essor remarquable durant le mandat de l'ambassadeur Marco Farani, marqué notamment par leur élévation au niveau de Partenariat stratégique en novembre 2024.

Le dirigeant vietnamien a proposé aux deux parties de poursuivre la mise en œuvre effective des accords conclus au plus haut niveau, notamment du Plan d'action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique Vietnam–Brésil pour la période 2025-2030. Il a également appelé à achever rapidement les procédures techniques permettant au Brésil de reconnaître le statut d'économie de marché du Vietnam, à renforcer la coordination dans les négociations de l'Accord commercial préférentiel (PTA) entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (MERCOSUR), en vue de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 15 milliards de dollars d'ici à 2030.

L'ambassadeur Marco Farani a affirmé que les relations entre le Brésil et le Vietnam traversaient leur meilleure période, au bénéfice des deux peuples.



Il a remercié le secrétaire général du Parti et président de la République, les hauts dirigeants vietnamiens, ainsi que les ministères, les secteurs et les localités pour leur soutien constant et leur coopération active dans le renforcement des relations bilatérales, le rapprochement des entreprises, la promotion des projets d'investissement, le règlement des difficultés rencontrées, ainsi que l'élargissement de la coopération à de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, l'intelligence artificielle, les énergies propres, les biocarburants, l'éthanol et la lutte contre le changement climatique.



Il a également appelé à intensifier la coopération dans les domaines des sciences et des technologies, de la culture, de l'éducation, du tourisme, des échanges entre les peuples et de la coopération décentralisée, ainsi qu'à poursuivre la coordination et le soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux.



L'ambassadeur a réaffirmé que le Brésil considérait le Vietnam comme son principal partenaire en Asie du Sud-Est et a exprimé la volonté du gouvernement brésilien de mettre en œuvre le Plan d'action du nouveau cadre de partenariat, afin de renforcer la coopération dans les domaines des biocarburants, de l'aviation, des sciences et des technologies, ainsi que du développement du football.



Marco Farani a enfin assuré que, quelles que soient ses futures fonctions, il continuerait à œuvrer au renforcement et au développement du Partenariat stratégique Vietnam-Brésil. - VNA/VI