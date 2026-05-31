Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Tô Lâm et le Premier ministre Lawrence Wong plantent un arbre au Jardin botanique de Singapour. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a participé dans la matinée du 30 mai à une cérémonie de plantation d’arbres au Jardin botanique de Singapour, présidée par le Premier ministre singapourien Lawrence Wong.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a participé dans la matinée du 30 mai à une cérémonie de plantation d’arbres au Jardin botanique de Singapour, présidée par le Premier ministre singapourien Lawrence Wong.

Après avoir écouté les responsables du Jardin botanique présenter la zone de plantation, l’espèce Hopea recopei (Chò chai) ainsi que le processus de mise en terre, le Premier ministre Lawrence Wong et le secrétaire général, président de la République Tô Lâm, ont procédé à la plantation symbolique d’arbres, en présence de représentants des deux pays.

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Situé au cœur de Singapour, le Jardin botanique a été fondé en 1859 et est aujourd’hui administré par le Conseil des parcs nationaux. À ses débuts, il a joué un rôle majeur dans le développement agricole de Singapour et de la région grâce à la collecte, la culture, l’expérimentation et la diffusion de plantes utiles.

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À partir de 1928, le Jardin botanique s’est imposé comme un pionnier dans la reproduction des orchidées et a lancé un vaste programme d’hybridation. En 2015, il a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), devenant ainsi le premier et l’unique jardin botanique tropical classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.



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Le site abrite plusieurs espaces emblématiques, notamment le Jardin national des orchidées, le Jardin de l’évolution et une forêt tropicale préservée. Le Jardin national des orchidées de Singapour est aujourd’hui considéré comme le plus grand au monde consacré à l’exposition d’orchidées tropicales. Grâce à ses activités de recherche botanique et horticole, le Jardin botanique de Singapour continue de jouer un rôle majeur en tant qu’institut de botanique tropicale de référence, tout en demeurant un lieu particulièrement apprécié des habitants et des visiteurs internationaux.

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En 1963, l’initiative de plantation d’arbres lancée par le Premier ministre Lee Kuan Yew a inspiré une vaste campagne nationale de plantation de 1.963 arbres, largement soutenue par la population. Cette initiative visait à verdir Singapour, à créer un environnement propre et agréable et à atténuer les effets de l’urbanisation intensive.

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Aujourd’hui, bien que Singapour figure parmi les pays les plus densément peuplés au monde et que plus de 90 % de sa population vive dans des immeubles collectifs, la cité-État demeure reconnue pour l’omniprésence de ses espaces verts.- VNA/VI